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中職／倒數3戰！獅象最速封王都在28日 加賽會是兄弟主場

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
洲際棒球場。 中央社
洲際棒球場。 中央社

中華職棒上半季賽程可能要打到最後一刻才會揭曉冠軍誰屬，甚至需要考慮加賽可能，昨天賽後統一獅隊與中信兄弟戰績相同，獅隊封王魔術數字熄燈，兩隊最快封王日都落在28日，但今天若是戰績繼續平手，就要到29日才會分曉。

獅隊昨天吞下3連敗花光領先優勢，與兄弟同為33勝24敗，兩隊都剩下3場比賽但已無對戰，獅隊今起將交手台鋼雄鷹富邦悍將以及1場與樂天桃猿隊打完3局的保留比賽；兄弟則是今天作客對猿隊後，回到洲際主場與雄鷹2連戰。

獅隊、兄弟若要最速封王，皆需自己2連勝、對方2連敗，就可在28日站上王座，代表今天若是自己勝利、對方落敗，就進入「聽牌」階段。

而若是今天獅象同樣贏球或同樣輸球，戰局就勢必要拖延到29日，而相同的戰績一路打到29日，就代表要啟動加賽機制。

根據中職規章〈加賽之比賽規則與其他辦法〉規定，加賽日的時間由聯盟決定，比賽場地依照對戰勝負決定，由於上半季兄弟對獅隊是9勝3敗，因此將在兄弟所屬主場進行比賽，而門票收入扣除場租後歸聯盟所有，轉播權利金、球場廣告、商品販售歸主場球隊所有。

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樂天桃猿 富邦悍將 台鋼雄鷹

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