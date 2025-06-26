中職／悍將3連勝王念好卻哭了 自責守備出問題難過掉淚
富邦悍將隊今天打到延長11局下，以5：4險勝樂天桃猿隊，本季終於首次3連勝；但悍將三壘手王念好在比賽打到一半時落淚，原來是守備出現失誤，難過到哭了。
王念好此役3次打數掛零、吞下兩次三振，本季打擊率掉到1成22，後來提前退場由老將王勝偉接替攻守任務。
王念好在第7局出現失誤，另有一次守備瑕疵，他在賽後表示，打擊沒有幫忙，守備還發生失誤，覺得很自責。
悍將總教練陳金鋒認為，職棒比賽輸輸贏贏，必須向前看，希望王念好記取這次經驗，下次做好才是重點。
王念好表示，每天很早就到球場訓練、做好準備，守備發生問題當然會灰心，下一場比賽確實要向前看，謹慎處理每顆球。
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