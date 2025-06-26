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中職／戴培峰認為3連勝不能太開心 下半季怎麼打才是關鍵

聯合報／ 記者藍宗標／新北即時報導
富邦悍將隊戴培峰11局下敲出追平比分的安打，賽後獲選單場MVP。記者余承翰／攝影
富邦悍將隊戴培峰11局下敲出追平比分的安打，賽後獲選單場MVP。記者余承翰／攝影

富邦悍將隊今天在新莊棒球場苦戰到延長11局，戴培峰關鍵安打追平比數，接著范國宸安打，陳真揮出三壘滾地球造成樂天桃猿隊林智平傳球失誤，終場以5：4獲勝，本季首嘗3連勝滋味，戴培峰賽後說：「全隊賽前都知道還沒有3連勝。」

戴培峰此役5打數2安打，11局下安打追成4：4，讓悍將逆轉戰局的機會，獲選單場MVP。

他表示，前幾次打擊沒有打很好，尤其9局下錯過兩顆可攻擊的球，11局下心想只有一次機會，球投過來就打，剛好打到沒人的地方。

悍將第7次挑戰3連勝終於首次成功，而且最近9場比賽拚出6勝，戴培峰認為全隊展現韌性，下半季重新開始，延續這種感覺最重要。

本季首次3連勝，他說：「不能因為這樣太開心，下半季怎麼打才是關鍵。」

至於開季至今4場延長賽首次贏球，戴培峰認為，該守住都有守下來，該推進也能推進，才會有好結果。

富邦悍將隊戴培峰11局下敲出追平比分的安打，賽後獲選單場MVP。記者余承翰／攝影
富邦悍將隊戴培峰11局下敲出追平比分的安打，賽後獲選單場MVP。記者余承翰／攝影

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樂天桃猿 戴培峰

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