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中職／戴培峰關鍵安打、猿再見失誤 悍將本季首次3連勝
富邦悍將隊今天繼續在新莊棒球場迎戰樂天桃猿隊，延長11局下戴培峰關鍵安打追平比數，最後靠猿隊再見失誤以5：4獲勝，本季4場延長賽首次贏球，第7次挑戰3連勝終於首次成功。
悍將2局下靠陳真生涯首支三壘打、孔念恩安打攻下全場第1分，4局下范國宸轟出陽春砲，本季第5轟、生涯第50轟出爐。
猿隊前5局掛零，6局上林政華獲保送，接著盜壘成功、悍將傳球失誤攻占三壘，再靠成晉安打護送得分，悍將終止連續跨場連續24局未失分紀錄。
猿隊8局上攻勢再起，林政華、成晉連獲保送，林泓育適時安打攻下1分，追成2：2平手。
悍將洋投布坎南先發7局，只被揮出4支安打，飆出7次三振，失1分非自責，優質表現一度有機會奪下來台首勝，但吳世豪8局上接手失分，布坎南本季出賽3場都無關勝敗，防禦率降到0.98。
猿隊洋投威能帝同樣先發7局，被揮出4支安打、失兩分，奪三振12次追平個人生涯單場紀錄，挑戰本季第7勝無關勝敗。
兩隊打完9局比數不變，進入延長賽後採取突破僵局制，猿隊10局上面對悍將第4任投手江國豪，林承飛先站上二壘，再靠林政華犧牲觸擊、成晉安打攻下1分；但猿隊第4任投手賴胤豪10局下暴投送分，兩隊形成3：3打平。
猿隊11局上余德龍揮出1分打點安打，11局下戴培峰也揮出1分打點安打追平比數，接著范國宸安打，陳真三壘滾地球造成猿隊三壘手林智平失誤，悍將終場1分之差險勝。
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