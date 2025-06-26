中職／悍將終止連續24局未失分 范國宸生涯第50轟出爐

富邦悍將隊內野手辛元旭在週日對戰中信兄弟隊的比賽中遭到觸身球擊中右手，經檢查後為右手手指骨折，後續已完成手術，預估休養6至8週。但賽後疑似有球迷言語攻擊投出觸身球的陳琥，辛元旭昨晚也在Threads發

2025-06-26 14:57