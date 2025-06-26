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中職／悍將終止連續24局未失分 范國宸生涯第50轟出爐

聯合報／ 記者藍宗標／新北即時報導
富邦悍將隊范國宸4局下敲出陽春全壘打。記者余承翰／攝影
富邦悍將隊范國宸4局下敲出陽春全壘打。記者余承翰／攝影

富邦悍將隊今天繼續在新莊球場迎戰樂天桃猿隊，挑戰本季首次3連勝，先發投手布坎南前5局讓對手掛零，6局上1出局後保送林政華，再因盜壘、失誤被攻占三壘，接著成晉揮出安打，悍將終止連續24局未失分紀錄。

悍將從22日對中信兄弟隊之戰第8局無失分開始，接著前天5：0勝統一獅隊、昨天2：0勝猿隊、今天前5局都讓手掛零。

悍將今天2局下靠陳真三壘打、孔念恩安打攻下全場第1分，4局下范國宸轟出陽春砲，本季第5轟、生涯第50轟出爐，打完前6局2：1領先。

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樂天桃猿 成晉

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