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中職／平鎮幫陳佳樂、李勛傑同場先發 古久保看好未來發展
樂天桃猿隊今天繼續作客新莊球場，再戰地主富邦悍將隊，出身平鎮高中的陳佳樂、李勛傑都在先發名單內，分別擔任6棒一壘手、7棒左外野手，猿隊總教練古久保健二認為兩人表現都很好，希望他們繼續進步，未來都有機會成為隊上主力選手。
陳佳樂昨天對悍將之戰2局上揮出生涯第1支安打，而且和前兄弟象隊捕手、老爸陳瑞昌一樣，都在生涯第11個打數開張。
古久保表示，陳佳樂終於站在起跑線，恭喜他生涯首安出爐，最重要是往後表現，面對一軍好投手如何面對球路、做好準備將是課題。
古久保認為，陳佳樂個性不會害怕、緊張，整體揮棒感覺很好，打擊紀律要再提高一點，想辦法發揮長打能力。
陳佳樂、李勛傑難得同場先發，未來性相當值得期待；古久保表示，李勛傑本季出賽場次不少，已被對手研究，如何打出成績成為課題，他可防守內、外野區，但內野會多一點。
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