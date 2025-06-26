中職／陳瑞昌父子生涯首安進度竟相同 陳佳樂笑說沒比老爸晚

樂天桃猿隊21歲一壘手陳佳樂，昨天在新莊球場對富邦悍將隊之戰，揮出生涯第1支安打，今天賽前談到此事，笑說：「至少沒比老爸晚。」

陳佳樂前年登上猿隊一軍，菜鳥球季只出賽1場，今年5月20日重返一軍，終於在本季第6場比賽、生涯第11個打數揮出安打，完成職棒重要紀錄。

陳佳樂的父親是兄弟象隊退役名將陳瑞昌，生涯14年留下688支安打紀錄，最近一直盯著寶貝兒子的動態，還跟他說，自己是在生涯第11個打數才揮出安打。

「我剛好也是第11個打數。」陳佳樂笑說，老爸最近都有到球場看球，昨天沒到新莊球場，自己就打出安打了。

陳佳樂表示，剛上一軍時對生涯首安很急，昨天揮出這支安打覺得還好，首安要有運氣，現在最重要是把該做的事做好。

和以前業餘時期相較，陳佳樂認為職棒當然有很大不同，狀況、節奏、心理都很重要，必須知道自己要需要什麼，做什麼事能有幫助，父親就像學長和前輩，也會提供一些意見。

陳佳樂從少棒到現在，各階段重要紀念球都會好好保存，他說：「國小打崇光盃有場比賽，老爸剛好當電視轉播的球評，揮出全壘打的球也有留下；這次職棒首安球已經放進盒子，老爸也有傳相關影片給我。」

陳佳樂表示，接下來目標就是一直待在一軍，不要再下二軍，不管結果好不好，要把過程做好。 樂天桃猿隊一壘手陳佳樂。記者余承翰／攝影

商品推薦