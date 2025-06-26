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小馬亞太青棒賽／中華隊勝菲律賓奪冠 7月將赴美參加世界賽

中央社／ 馬尼拉26日專電
2025年小馬聯盟帕馬級亞太區青棒錦標賽，由新北市穀保家商青棒隊代表出征的中華隊，4戰全勝奪冠，取得赴美參加世界賽資格。圖為教練團、選手以及旅菲台商26日在第4戰賽後合影。中央社
2025年小馬聯盟帕馬級亞太區青棒錦標賽，由新北市穀保家商青棒隊代表出征的中華隊，4戰全勝奪冠，取得赴美參加世界賽資格。圖為教練團、選手以及旅菲台商26日在第4戰賽後合影。中央社

2025年小馬聯盟帕馬級亞太區青棒錦標賽，由新北市穀保家商青棒隊代表出征的中華隊，以14比0擊敗菲律賓丹轆市隊，以4戰全勝之姿直接贏得冠軍，7月底將赴美國德州參加世界賽。

小馬亞太青棒賽今天在馬尼拉黎薩紀念棒球場進行第4天賽事，中華隊2度與菲律賓丹轆市隊碰頭，再次毫無懸念取勝。

打擊方面，陳宸杰揮出4支安打，包括1支3壘安打；劉承佑、蔡琞傑、邱宥得各擊出2支安打；許子彥、葉弘仁、古定玄和黃靖惟各有一支安打。

投手方面，由石主恩先發投3局，送出8次三振；王銘賢接續投3局，送出4次三振。

中華隊4戰全勝奪冠，取得前往美國德州參加小馬聯盟帕馬級世界青棒錦標賽的資格，頒獎儀式將於明天下午舉行。

菲律賓台商總會名譽總會長黃世模、林在良、江福龍和李欣芬，今天帶著中華民國國旗到場觀賽加油，並期許選手們在世界賽同樣為國爭光。

總教練楊孝承感謝新北市棒球委員會主任委員蔡明堂爭取經費，讓球隊無後顧之憂。

楊孝承說，球隊將於7月底前往德州，行前會密集與高強度的學校以及成棒球隊進行友誼賽，為世界青棒錦標賽做好準備。

即將參加中華職棒新人球員選拔會的劉承佑，對自己這4戰的表現滿意。他說，作為選秀前參加的國際賽事，雖然對手不算太強，但是一樣全力以赴。

帕馬級（17-18歲組）今年有新北市、菲律賓麥杜姆鎮（Maitum）、菲律賓丹轆市（Tarlac）3隊參賽。

中華隊23日首戰就以21比0向麥杜姆鎮隊下馬威，24日以12比0大勝丹轆市隊，25日以19比0再擊敗菲律賓麥杜姆鎮隊。

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