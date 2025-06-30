中職選秀Live／台鋼雄鷹握狀元籤 爆冷選韋宏亮、黃暐傑探花
選秀名單
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投 手：王祥恩、朱柏翰、朱祐辰、江沁恩、吳東霖、吳紹遠、宋昌宸、李景興、
林俊諺、林柏甫、林睿杰、洪宸毅、洪晨勛、范振宸、陳少庭、陳英睿、
陳原維、陳 慎、陳聖凱、湯羽桐、陽益政、黃裕哲、葉一竤、錢可倫、
蘇鑫洋。
捕 手：林承恩、范凱舜、曾俊銘、廖期脩、高揚傑。
一壘手：
二壘手：田明倫、翁耀宗、豐島顯。
三壘手：
游擊手：余旭楓、李定宇、林恩睿、黃聖凱、楊承峻。
外野手：李承嘉、柯皓鈞、張豈豪、陳培力、童堉誠、黃騰威、廖睿綸、蔡誥翔、
鄭喬陽、戴伯丞、鍾少華、顏大衛。
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投 手：王奕翔、王柏鈞、王浩宇、王偉軒、石梓霖、江禮恩、何宗旂、吳冠儒、
吳柏霆、呂昱廷、宋皓宇、李育朋、李柏毓、李庭毅、李斯特、林建宏、
林哲佑、林紘維、林軒宇、林萬益、林鴻祥、邱士展、邱立璿、邱至平、
哀宥宇、洪思騏、洪庭文、韋宏亮、徐 磊、涂兆緯、高秉洋、高偉強、
高慶麟、張峻彰、張嘉宏、張豪幸、莊孟源、許承恩、陳子傑、陳世展、
陳定均、陳冠銘、陳昱安、彭恩楷、曾偉喆、舒治偉、陽 宇、陽杰恩、
黃子恩、黃宇昇、黃弈翔、黃暐傑、楊家凱、蔣鎮宇、盧柏穎、蕭宇翔、
蕭志文、賴柏倫、鍾亦恩、嚴梓軒、大瀧幸治。
捕 手：王興龍、古定昊、江庭毅、余新喆、吳柏賢、吳瑞璁、李安家、林劵壎、
林品浩、邱亭堯、高誠祥、張育誠、張育豪、陳杰睿、游能茗、焦子杰、
黃凱恩、黃靖惟、楊峻豪、楊笑虎、楊棕皓、顏采丞。
一壘手：曾睿恩、蔡明佑、麻張靖維。
二壘手：王翾祐、吳承皓、邱 郡、范振哲、許賀捷、蔡琞傑。
三壘手：王興楷、江承恩、李立威、林誼鈞、莊中華、陳亭瑋、黃冠倫、蔡袁華辰。
游擊手：朱 盟、机桓宇、林承志、邱佑傑、郭智元、黃天賜、劉曜維。
外野手：王君佑、王威倫、古定玄、田翔澤、吳政霖、李昌洲、周柏恩、林廷之、
林志光、范育銓、高士凱、崔聖允、陳靖愉、傅鈞致、楊奕辰、劉承佑、
潘信安、鄭昭誠、鄭哲安、簡子寬、闕鈞宇、顏佳恩、施季定華。
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