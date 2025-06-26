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中職／曾旅日2年、回台後捲入假球案 前職棒球員吳偲佑傳去年過世

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中職／曾旅日2年、回台後捲入假球案 前職棒球員吳偲佑傳去年過世

聯合新聞網／ 綜合報導
吳偲佑。聯合報系資料照
吳偲佑。聯合報系資料照

藝人蘇心甯（Lala）日前在節目中受訪時提到，最近得知前夫去年已離世的消息。根據過往新聞報導，疑似是前職棒球星吳偲佑。

據「TVBS新聞網」報導，蘇心甯最近在處理女兒戶口名簿時，從戶政事務所那邊獲得前夫已離世的消息，與前夫因對方多次出軌導致婚姻破裂，她獨自撫養女兒長大，兩家早已斷絕聯繫。原本還擔心女兒會太傷心，結果因為女兒從小與前夫關係疏離，所以變成女兒在安慰哭了2天的她。

據之前報導，2009年蘇心甯因職棒球員前夫吳偲佑外遇，決定斬斷不到2年的婚姻。因此有網友認為，蘇心甯間接證實吳偲佑的死訊。

吳偲佑2006年在中職La New熊隊繳出17勝3敗，防禦率2.27的優異成績，球季結束後受到日本職棒羅德隊關注。吳偲佑2007年賽季轉戰羅德，但2008年季後就遭到釋出，雖然曾傳出其他日職球隊有意網羅，但他選擇返台回鍋La New熊隊，與2008年賽季回台的張誌家同隊。

2010年吳偲佑被點名與職棒簽賭有關，遭檢調約談後坦承放水，隨即遭La new熊開除，之後也遭到終身禁賽。吳偲佑為1982年出生。

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