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中職／辛元旭手指骨折上半季無望 發文呼籲球迷理性勿謾罵
富邦悍將隊內野手辛元旭在週日對戰中信兄弟隊的比賽中遭到觸身球擊中右手，經檢查後為右手手指骨折，後續已完成手術，預估休養6至8週。但賽後疑似有球迷言語攻擊投出觸身球的陳琥，辛元旭昨晚也在Threads發文，希望大家保持理性。
辛元旭發文寫道：「在球場上什麼狀況都有可能發生，這就是比賽的一部分，希望大家不要攻擊投手，沒有人希望這樣的事情發生。」透露對方在賽後已致電道歉，並向球迷保證自己會積極復健，儘快回到球場。
辛元旭去年4月28日於比賽中撲壘，造成肩膀傷勢，5月下旬接受手術致使球季報銷，直到今年6月才傷癒復出，不料才打13場又因觸身球而開刀。如今上半季接近尾聲，辛元旭可能要等到下半季才有辦法回歸戰線。
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