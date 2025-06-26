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中職／大巨蛋主題日「hololive night」已吸票5萬人 味全龍加開座位

聯合新聞網／ 綜合報導
味全龍「hololive night」主題日已吸票5萬人。 聯合報系資料照
味全龍「hololive night」主題日已吸票5萬人。 聯合報系資料照

味全龍「hololive night」主題日活動熱烈引發關注，超人氣VTuber團體hololive production降臨臺北大巨蛋！自公布後即吸引大批球迷及粉絲搶購門票，8月30日（六）與8月31日（日）兩日內野B1/L2門票皆已售罄。

為回應球迷熱烈支持，味全龍球團宣布將加開8月30日（六）與8月31日（日）於台北大巨蛋主場賽事的L4/L5內野一般區座位，加開門票將於6月27日（五）14:00起全面開賣，歡迎球迷踴躍購票進場應援。

為配合系統作業，6月27日（五）上午10:00至14:00間將暫停售票，敬請球迷耐心等候。

鼓勵搭乘捷運觀賽！享票價補貼優惠。凡於當週週六、週日從捷運站出站入場的球迷，可於館內驗票機以悠遊卡感應，即可享有票價折抵20元的優惠回饋。

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