中職／下半季大巨蛋例行賽檔期出爐 桃猿與悍將各5場主場最多
中華職棒聯盟今（21）日公告，2025年下半季例行賽於臺北大巨蛋的檔期安排與開賽時間已完成抽籤作業。包括統一7-ELEVEn獅、味全龍、樂天桃猿、富邦悍將、中信兄弟與台鋼雄鷹等六隊皆會將在巨蛋出賽，合計將有14場精彩對戰，其中富邦悍將與樂天桃猿各有5場主場，味全龍與中信兄弟則各有2場主場，預期吸引大量球迷進場觀戰。
以下為臺北大巨蛋下半季已確定比賽場次與時間：
8月5日（二）18:35 中信兄弟 @ 味全龍（原場地：天母）
8月6日（三）18:35 中信兄弟 @ 味全龍（原場地：天母）
8月8日（五）18:35 味全龍 @ 樂天桃猿（原場地：樂天桃園）
8月9日（六）17:05 味全龍 @ 樂天桃猿（原場地：樂天桃園）
8月10日（日）14:05 味全龍 @ 樂天桃猿（原場地：樂天桃園）
8月12日（二）18:35 台鋼雄鷹 @ 樂天桃猿（原場地：樂天桃園）
8月13日（三）18:35 台鋼雄鷹 @ 樂天桃猿（原場地：樂天桃園）
8月15日（五）18:35 中信兄弟 @ 富邦悍將（原場地：新莊）
8月16日（六）17:05 中信兄弟 @ 富邦悍將（原場地：新莊）
8月17日（日）16:05 中信兄弟 @ 富邦悍將（原場地：新莊）
9月18日（四）18:35 統一7-ELEVEn獅 @ 中信兄弟（原場地：洲際）
9月19日（五）18:35 統一7-ELEVEn獅 @ 中信兄弟（原場地：洲際）
9月20日（六）17:05 台鋼雄鷹 @ 富邦悍將（原場地：新莊）
9月21日（日）16:05 台鋼雄鷹 @ 富邦悍將（原場地：新莊）
🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標
《瘋運動IG追蹤起來》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言