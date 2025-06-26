中職／下半季大巨蛋例行賽檔期出爐 桃猿與悍將各5場主場最多

中華職棒味全龍啦啦隊人氣成員賴可，昨遭爆料和統一獅隊20歲新星林佳緯熱戀，約會8小時不斷放閃，有粉絲整理兩人的約會景點，賴可本人竟在留言區大方回應。 現年27歲的賴可曾公開表示不喜歡「弟弟型」對

2025-06-26 11:16