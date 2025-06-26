中職／網問賴可、林佳緯約會細節 本人直球回覆網讚「超寵粉」

中華職棒味全龍啦啦隊人氣成員賴可，昨遭爆料和統一獅隊20歲新星林佳緯熱戀，約會8小時不斷放閃，有粉絲整理兩人的約會景點，賴可本人竟在留言區大方回應。

現年27歲的賴可曾公開表示不喜歡「弟弟型」對象，笑稱家中已有一位小10歲的親弟弟，不需要再多一個，沒想到如今與小7歲的林佳緯的熱戀。林佳緯則曾在節目上坦言理想型是統一獅啦啦隊人氣成員瑟七。

統一獅林佳緯。聯合報系資料照

值得一提的是，有粉絲在Threads發文整理賴可和林佳瑋當天約會地點，包含蘭陽動植物王國、宜蘭羅東某日式餐廳，返回台北後去信義威秀影城看電影，最後光顧一蘭拉麵台北別館。

粉絲好奇表示，「好想知道賴可、林佳瑋當天看的是哪一部電影？」結果竟釣出賴可本人親自回應「絕命終結站！」

賴可過去就經常在社群平台與粉絲互動，這次對於戀情也相當大方，網友們紛紛表示，「連這個都回答太寵粉了吧」、「真的超親切超大方」、「看到這留言下次路過天母一定買毛巾支持」、「娘娘的直爽就是讓人喜歡，男未婚女未嫁而且襪子（林佳緯）又帥支持」。

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