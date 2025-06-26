快訊

台南市府一級主管疑涉私用公務車、特支費 今遭搜索

秋葵高鈣、低脂、低熱量，是夏天減肥聖品！1吃法比汆燙營養又有脆度

虛耗學者／逐計畫而居經費卻充公 年輕學者陷免洗困局

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／網問賴可、林佳緯約會細節 本人直球回覆網讚「超寵粉」

聯合新聞網／ 綜合報導
賴可。截圖自賴可IG
賴可。截圖自賴可IG

中華職棒味全龍啦啦隊人氣成員賴可，昨遭爆料和統一獅隊20歲新星林佳緯熱戀，約會8小時不斷放閃，有粉絲整理兩人的約會景點，賴可本人竟在留言區大方回應。

現年27歲的賴可曾公開表示不喜歡「弟弟型」對象，笑稱家中已有一位小10歲的親弟弟，不需要再多一個，沒想到如今與小7歲的林佳緯的熱戀。林佳緯則曾在節目上坦言理想型是統一獅啦啦隊人氣成員瑟七。

統一獅林佳緯。聯合報系資料照
統一獅林佳緯。聯合報系資料照

值得一提的是，有粉絲在Threads發文整理賴可和林佳瑋當天約會地點，包含蘭陽動植物王國、宜蘭羅東某日式餐廳，返回台北後去信義威秀影城看電影，最後光顧一蘭拉麵台北別館。

粉絲好奇表示，「好想知道賴可、林佳瑋當天看的是哪一部電影？」結果竟釣出賴可本人親自回應「絕命終結站！」

賴可過去就經常在社群平台與粉絲互動，這次對於戀情也相當大方，網友們紛紛表示，「連這個都回答太寵粉了吧」、「真的超親切超大方」、「看到這留言下次路過天母一定買毛巾支持」、「娘娘的直爽就是讓人喜歡，男未婚女未嫁而且襪子（林佳緯）又帥支持」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

統一獅 林佳緯 啦啦隊 味全龍

相關新聞

中職／網問賴可、林佳緯約會細節 本人直球回覆網讚「超寵粉」

中華職棒味全龍啦啦隊人氣成員賴可，昨遭爆料和統一獅隊20歲新星林佳緯熱戀，約會8小時不斷放閃，有粉絲整理兩人的約會景點，賴可本人竟在留言區大方回應。 現年27歲的賴可曾公開表示不喜歡「弟弟型」對

中職／對手讚悍將「恐怖」鋒總回應：要越來越進步

富邦悍將隊今天以2：0擊敗樂天桃猿隊，連兩場擊敗A段班（前三名）隊伍，面對賽前對手的「恐怖」稱讚，總教練陳金鋒表示：「希...

中職／數據控李東洺一度找不到低潮原因 好投終於露燦笑

富邦悍將隊今晚在李東洺5局7K、無失分好投領銜下，以2：0完封樂天桃猿隊，李東洺賽後收到隊友遞上的個人本季第2勝、生涯第...

中職／恐怖悍將！連2場完封A段班 賴鴻誠重返中繼王

失去競爭上半季冠軍機會的富邦悍將隊化身「恐怖水鬼」，連兩場擊敗A段班（前三名）球隊，繼昨天5：0戰勝龍頭統一獅隊，今天又...

中職／高捷化身「洋投殺手」 去年今年最大不同是心態

去年在二軍打擊率僅1成83、0轟，富邦悍將隊新人高捷今年升上一軍後繳出2成35的打擊率，並在5月27日敲出生涯首轟，他做...

中職／首安球被撈哥藏起「屁股鼓鼓」董順傑轉外野靠早起加練

樂天桃猿隊新人董順傑昨天上場代打敲出帶有2分打點的二壘安打，一軍生涯首安、首打點都進帳，對手吉力吉撈．鞏冠故意把球藏起形...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。