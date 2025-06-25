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中職／對手讚悍將「恐怖」鋒總回應：要越來越進步
富邦悍將隊今天以2：0擊敗樂天桃猿隊，連兩場擊敗A段班（前三名）隊伍，面對賽前對手的「恐怖」稱讚，總教練陳金鋒表示：「希望越來越進步。」
悍將雖然上半季已無緣爭冠，但年輕球員在上半季尾聲逐漸嶄露頭角，今天開轟打回勝利打點的林岳谷23歲，先發5局無失分的李東洺25歲。
賽前猿隊總教練古久保健二就認為悍將不容輕忽，尤其是近期年輕人開始上場，一定會盡全力去拚「對我們來說是滿恐怖的事」，而陳金鋒賽後聽到對方評語回應，自家選手也要持續進步，「自己要努力，從失敗中如何去進步。」
不過悍將連續兩場完封統一獅、猿隊兩支A段班，陳金鋒也指出，今天先發投手李東洺表現很好，只是有時1局用球數突然增加，而牛棚整體也很不錯，即使球季後段進入補賽周，身體多少有些疲勞，「表現得很好。」
林岳谷今天在首局對霸鉧德纏鬥10球後敲出陽春砲，成為勝利打點，林岳谷表示，當下心想一定要打出去、不想被三振，「對方有失投，打出去以為是安打，但踩到一壘才知道全壘打。」上一次開轟已經是2023年，「這次上來沒想全壘打，只想為球隊貢獻。」
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