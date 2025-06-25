中職／數據控李東洺一度找不到低潮原因 好投終於露燦笑

富邦悍將隊今晚在李東洺5局7K、無失分好投領銜下，以2：0完封樂天桃猿隊，李東洺賽後收到隊友遞上的個人本季第2勝、生涯第6勝勝投球有些摸不著頭緒，但認為互相鼓勵的意味更重要，「勝投不是一個人，大家要贏、要有競爭力。」

李東洺上一次拿下勝投已經是4月30日，後面5場比賽0勝3敗，今天之前的3場比賽更是陷入合計12.1局、失14分（13分責失）的低潮，讓他一度陷入掙扎，今天終於以好投走出低谷。

李東洺賽後解釋，那幾場比賽遇到狀況，所有變化球球路都一齊下滑，只能靠直球、卡特球應戰，「自己會看數據，但那幾場剛好在嘉義市、澄清湖，沒有數據可以看。」

這段時間李東洺只能每天在心裡自己對話，「其實沒有事，但投起來又不是這個樣子。」後來是靠著兩位投手教練許銘傑、郭勇志的幫助，才在今天找回手感。

李東洺也認為，今天多數局數在面對首名打者時沒投得很好，導致被進占得點圈，但面對第二名打者能夠回穩，「也要歸功（戴）培峰的引導，把打者抓下來，這場開局不穩，但越投越有心得。」

這也是李東洺上半季最後一次先發，總計2勝4敗、防禦率4.37，他自認算是合格，但吃局數的能力希望再提升，不過先發10場投47.1局，「還是有很大進步空間，要更穩定。」 富邦悍將隊先發投手李東洺主投5局零失分奪下勝投並獲得單場MVP，在休息室被隊友潑水慶祝。記者季相儒／攝影

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