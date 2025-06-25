圖輯／中職 李東洺5局零失分奪MVP 富邦完封樂天

富邦悍將今天在新莊主場對戰來訪的樂天桃猿，富邦悍將隊派出李東洺對上樂天桃猿隊的霸鉧德。富邦悍將隊先發投手李東洺主投5局零失分奪下勝投並獲得單場MVP，樂天桃猿隊先發投手霸鉧德主投5局失2分吞敗。1局下富邦悍將隊林岳谷擊出陽春全壘打；4局下富邦悍將隊陳真擊出1分打點安打。終場富邦悍將隊以2：0擊敗樂天桃猿隊，富邦悍將主場4連勝。 富邦悍將隊先發投手李東洺獲得單場MVP。記者季相儒／攝影 富邦悍將隊先發投手李東洺主投5局零失分奪下勝投並獲得單場MVP，在休息室被隊友潑水慶祝。記者季相儒／攝影 富邦悍將隊先發投手李東洺。記者季相儒／攝影 富邦悍將隊先發投手李東洺主投5局零失分奪下勝投。記者季相儒／攝影 終場富邦悍將隊以2：0擊敗樂天桃猿隊，富邦悍將主場4連勝。記者季相儒／攝影

商品推薦