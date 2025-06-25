中職／恐怖悍將！連2場完封A段班 賴鴻誠重返中繼王

失去競爭上半季冠軍機會的富邦悍將隊化身「恐怖水鬼」，連兩場擊敗A段班（前三名）球隊，繼昨天5：0戰勝龍頭統一獅隊，今天又以2：0擊敗第三名的樂天桃猿隊，本季首次連兩場完封對手；而守住低比分的賴鴻誠也以生涯136次中繼再度追平中繼王。

悍將今天先發投手李東洺以94球投出5局無失分演出，7次三振追平個人生涯次高，另外被敲4支安打，帶領團隊攜手演出完封，也收下個人本季第2勝（4敗），賽後防禦率4.37。

賴鴻誠在第7局登板，以10球投出三上三下，先後讓陳佳樂、馮健庭敲出飛球出局，再三振掉代打的林承飛，守住球隊2分領先，也收下個人本季第2次中繼成功，生涯136次中繼成功也再次追平陳禹勳，並列中職史上中繼王。

悍將打回的分數不多，但足夠。林岳谷在1局下敲出的全隊首安就是陽春砲，個人本季首轟、生涯第2轟；4局下則是戴培峰保送後又盜上二壘，2出局後陳真的適時安打敲回第2分。

昨天猛打11分的猿隊打線今天熄火，先發投手霸鉧德5局被敲3支安打、失2分，另有6次三振，結果吞下本季第2敗。

悍將連兩場完封對手，追平2017年以來的球團史紀錄，不過上一次已經是2023年9月26日到27日。 富邦悍將隊先發投手李東洺。記者季相儒／攝影 富邦悍將隊林岳谷開轟。記者季相儒／攝影

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