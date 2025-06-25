快訊

尹到怡用餐風波發聲列3點回應 「捐5萬給澎湖」盼事件別再擴大

還能擁核？伊朗核設施遭美、以反覆攻擊 當局鬆口「嚴重毀損」

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／恐怖悍將！連2場完封A段班 賴鴻誠重返中繼王

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦悍將隊賴鴻誠。記者季相儒／攝影
富邦悍將隊賴鴻誠。記者季相儒／攝影

失去競爭上半季冠軍機會的富邦悍將隊化身「恐怖水鬼」，連兩場擊敗A段班（前三名）球隊，繼昨天5：0戰勝龍頭統一獅隊，今天又以2：0擊敗第三名的樂天桃猿隊，本季首次連兩場完封對手；而守住低比分的賴鴻誠也以生涯136次中繼再度追平中繼王。

悍將今天先發投手李東洺以94球投出5局無失分演出，7次三振追平個人生涯次高，另外被敲4支安打，帶領團隊攜手演出完封，也收下個人本季第2勝（4敗），賽後防禦率4.37。

賴鴻誠在第7局登板，以10球投出三上三下，先後讓陳佳樂、馮健庭敲出飛球出局，再三振掉代打的林承飛，守住球隊2分領先，也收下個人本季第2次中繼成功，生涯136次中繼成功也再次追平陳禹勳，並列中職史上中繼王。

悍將打回的分數不多，但足夠。林岳谷在1局下敲出的全隊首安就是陽春砲，個人本季首轟、生涯第2轟；4局下則是戴培峰保送後又盜上二壘，2出局後陳真的適時安打敲回第2分。

昨天猛打11分的猿隊打線今天熄火，先發投手霸鉧德5局被敲3支安打、失2分，另有6次三振，結果吞下本季第2敗。

悍將連兩場完封對手，追平2017年以來的球團史紀錄，不過上一次已經是2023年9月26日到27日。

富邦悍將隊先發投手李東洺。記者季相儒／攝影
富邦悍將隊先發投手李東洺。記者季相儒／攝影
富邦悍將隊林岳谷開轟。記者季相儒／攝影
富邦悍將隊林岳谷開轟。記者季相儒／攝影

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

樂天桃猿

延伸閱讀

中職／對悍將喊「怖い」 古久保健二：他們會一生懸命

中職／林泓育開轟單場3安4打點 桃猿打線發揮擊退龍

影／富邦悍將完封統一 魔力藍獲MVP

中職／悍將凍結獅隊封王燈號M4 魔力藍第4勝入手超越富藍戈

相關新聞

中職／恐怖悍將！連2場完封A段班 賴鴻誠重返中繼王

失去競爭上半季冠軍機會的富邦悍將隊化身「恐怖水鬼」，連兩場擊敗A段班（前三名）球隊，繼昨天5：0戰勝龍頭統一獅隊，今天又...

中職／聽「十年一刻」落淚 林子崴從林昱珉身上找到新動作

「可能無數眼淚／在夜晚嚐了又嚐」，林子崴昨晚相隔790天重返一軍先發，回到家邊洗澡邊聽著「蘇打綠」的〈十年一刻〉突然感慨...

中職／對悍將喊「怖い」 古久保健二：他們會一生懸命

樂天桃猿隊因應6連戰，今天在陣容上讓董順傑、周佳樂等年輕球員上場，讓林泓育、陳晨威有休息空間，雖然是對上墊底的富邦悍將隊...

中職／明星賽7萬張門票1小時即完售 改寫單場、總和票房紀錄

2025中華職棒明星賽門票今天開賣，7月19、20日兩天賽事合計超過7萬張門票，不到1小時已經售出9成，有望再次刷新中職...

中職／數據控李東洺一度找不到低潮原因 好投終於露燦笑

富邦悍將隊今晚在李東洺5局7K、無失分好投領銜下，以2：0完封樂天桃猿隊，李東洺賽後收到隊友遞上的個人本季第2勝、生涯第...

圖輯／中職 林岳谷陽春砲 5局富邦2：0暫時領先樂天

富邦悍將今天在新莊主場對戰來訪的樂天桃猿，富邦悍將隊派出李東洺對上樂天桃猿隊的霸鉧德。富邦悍將隊先發投手李東洺目前投完5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。