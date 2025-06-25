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中職／高捷化身「洋投殺手」 去年今年最大不同是心態

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦悍將打者高捷(左)。記者陳正興／攝影
富邦悍將打者高捷(左)。記者陳正興／攝影

去年在二軍打擊率僅1成83、0轟，富邦悍將隊新人高捷今年升上一軍後繳出2成35的打擊率，並在5月27日敲出生涯首轟，他做了什麼改變？高捷認為關鍵還是心態，能不能夠專注當下是重要差異。

談起去年在二軍的失敗賽季，高捷坦言自己的心態上在面對失敗後，沒辦法很快調整，「想法太過複雜，反而能做得沒有做到。像是想要追求長打、全壘打，反而沒注意到打擊策略；守備上想有所表現，反而沒能專注當下。」

高捷原本是內野手出身，但去年在二軍開始多了外野手身分，他透露，因為內野守備表現不理想，因此增練外野多個位置、多點機會，今年在一軍守過的一、二、三壘跟外野，在二軍都有練習過，「還是內野比較熟悉，畢竟一開始是這個位置。」

高捷有一項奇特的數據，生涯首轟是棒打統一獅洋投蒙德茲，目前對戰外籍投手26打數敲出11支安打、打擊率4成23，對戰本土投手55打數8支安打、打擊率1成45，呈現「洋投殺手」的極端成績，高捷自己也難以理解，「不管對誰，我都是全力以赴。」

高捷在場下也是全力以赴，近期球隊慶祝手勢都由他發想，成為帶動球隊氣氛的人物，他表示，先前是王念好負責，近期剛好換自己，「能夠為球隊帶來歡樂、炒熱氣氛，也是好事。」

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王念好 富邦悍將

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