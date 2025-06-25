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中職／首安球被撈哥藏起「屁股鼓鼓」董順傑轉外野靠早起加練
樂天桃猿隊新人董順傑昨天上場代打敲出帶有2分打點的二壘安打，一軍生涯首安、首打點都進帳，對手吉力吉撈．鞏冠故意把球藏起形成有趣一幕，董順傑轉頭一看才發現「學長都在幫我要球」。
猿隊昨天在天母棒球場對上味全龍隊，董順傑在一、二壘有人時上場代打，從王維中手中敲出二壘安打，幫助球隊擴大領先，最終也以11：3拿下勝利。
這支生涯首安敲出後，猿隊休息區立刻比出手勢要球，不料龍隊一壘手吉力吉撈看到後，默默將球收進褲子後口袋，裝作若無其事，後來才露出笑容將球拿出，並由球僮帶回場邊。
董順傑表示，自己是跑壘完才想到是生涯首安，當下看到吉力吉撈的屁股鼓鼓的，想說「球在哪邊？」後來知道在撈哥那邊也看到學長們齊聲要球的一幕。
2022年選秀加入猿隊後，董順傑直到今年4月才首度升上一軍，並在昨天留下成績，他表示，在二軍的過程很辛苦，因為比賽都是在中午，白天太陽很大的時候開始練習。
猿隊總教練古久保健二指出，董順傑從春訓就看到，他不管做什麼練習都很認真，力量也有所成長，雖然是以內野手身份進來，但轉到外野後也表現不錯。
董順傑則表示，自己到去年才開始聽從教練建議，多一個外野守備，感謝二軍的教練林知譽陪伴自己早起加練，「練習量拉起來，才能夠追上其他人，後面就透過比賽去慢慢習慣。」
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