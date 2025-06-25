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中職／對悍將喊「怖い」 古久保健二：他們會一生懸命

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
樂天桃猿隊總教練古久保健二。記者季相儒／攝影
樂天桃猿隊總教練古久保健二。記者季相儒／攝影

樂天桃猿隊因應6連戰，今天在陣容上讓董順傑、陳佳樂等年輕球員上場，讓林泓育陳晨威有休息空間，雖然是對上墊底的富邦悍將隊，但還有希望的猿隊戒慎恐懼，總教練古久保健二不敢輕忽「水鬼邦」，直呼「怖い（很恐怖）」。

猿隊上半季戰績距離第一名的統一獅隊還有2.5場勝差，但淘汰指數尚未歸零，翻盤前提是本周的6連戰不容有失，必須因應戰況讓球員適時休息。

古久保解釋，今天考慮林泓育對戰李東洺成績不理想，讓他待命，而每場都幾乎打好打滿的陳晨威則移往指定打擊稍微休息，並安排董順傑、陳佳樂先發，「因為6連戰，讓身體狀況好的選手多上來，不管投手、野手都是這樣。」

雖然悍將上半季已經無緣爭冠，但古久保指出，「今天的目標一樣是確實拿下比賽。對面陣容變得年輕，他們當然也很想贏，而我們對他們的情報會少一點，他們一定是一生懸命拿出最好的一面，如果這樣不管結果的全力衝，對我們來說是滿恐怖的事。」

猿隊近期有林智平、余德龍、林泓育等學長穩住戰局，古久保也期待年輕球員從他們身上學習，知道自己在球隊的定位、工作是什麼，「他們隨時都在觀察場上，該做什麼自己都知道，就是這些有經驗的選手把球隊團結起來，換上來的選手也都非常努力。」

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陳晨威 樂天桃猿 林泓育

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