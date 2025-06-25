快訊

僅自備358萬...邱澤經紀公司買近9千萬迪化街古厝 貸款成數高達96%

賺海外所得要主動申報！她弄錯一觀念連補帶罰上百萬元

中職／味全龍董事長異動 徐文芳請辭由簡倍祥接任

中央社／ 台北25日電
味全龍隊今天宣布新任董事長。味全龍提供
味全龍隊今天宣布新任董事長。味全龍提供

中華職棒味全龍隊今天公告，原本球隊的公司董事長徐文芳因職涯規劃請辭，並宣布接任人選為簡倍祥，簡倍祥曾有味全食品董事、台灣之星董事、台北101董事等經歷。

味全龍隊球團今天表示，共享棒球公司董事長徐文芳因職涯規劃，已向公司請辭，「球團誠摯感謝徐董事長任內的專業領導與投入，今天宣布接任人選為簡倍祥博士。」徐文芳從味全龍隊在2020年球季正式復隊後，就是球團代表，直到現在請辭。

簡倍祥為國立政治大學企管碩士畢業，曾任味全食品工業股份有限公司董事、台灣之星電信股份有限公司董事、台北金融大樓股份有限公司（台北101） 董事、上海兆威管理公司董事長、臺灣兆威投資顧問股份有限公司董事長。

另外，味全昨天完成董事會改選，董事長陳宏裕宣布階段性任務完成，由具備財經專業與策略管理經驗的徐文芳出任新任董事長。

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

棒球 味全龍 中華職棒

延伸閱讀

中職／味全龍推動運動平權 邀視障朋友進場「聽」見棒球

味全董事長 徐文芳接任

中職／狠甩悍將、緊咬龍猿！雄鷹缺兵少將表現依舊令人激賞

味全龍球員帶動青年熱血響應 慈濟造血幹細胞驗血建檔

相關新聞

中職／聽「十年一刻」落淚 林子崴從林昱珉身上找到新動作

「可能無數眼淚／在夜晚嚐了又嚐」，林子崴昨晚相隔790天重返一軍先發，回到家邊洗澡邊聽著「蘇打綠」的〈十年一刻〉突然感慨...

中職／對悍將喊「怖い」 古久保健二：他們會一生懸命

樂天桃猿隊因應6連戰，今天在陣容上讓董順傑、周佳樂等年輕球員上場，讓林泓育、陳晨威有休息空間，雖然是對上墊底的富邦悍將隊...

中職／明星賽7萬張門票1小時即完售 改寫單場、總和票房紀錄

2025中華職棒明星賽門票今天開賣，7月19、20日兩天賽事合計超過7萬張門票，不到1小時已經售出9成，有望再次刷新中職...

中職／高捷化身「洋投殺手」 去年今年最大不同是心態

去年在二軍打擊率僅1成83、0轟，富邦悍將隊新人高捷今年升上一軍後繳出2成35的打擊率，並在5月27日敲出生涯首轟，他做...

中職／首安球被撈哥藏起「屁股鼓鼓」董順傑轉外野靠早起加練

樂天桃猿隊新人董順傑昨天上場代打敲出帶有2分打點的二壘安打，一軍生涯首安、首打點都進帳，對手吉力吉撈．鞏冠故意把球藏起形...

中職／味全龍董事長異動 徐文芳請辭由簡倍祥接任

中華職棒味全龍隊今天公告，原本球隊的公司董事長徐文芳因職涯規劃請辭，並宣布接任人選為簡倍祥，簡倍祥曾有味全食品董事、台灣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。