中職／聽「十年一刻」落淚 林子崴從林昱珉身上找到新動作

「可能無數眼淚／在夜晚嚐了又嚐」，林子崴昨晚相隔790天重返一軍先發，回到家邊洗澡邊聽著「蘇打綠」的〈十年一刻〉突然感慨落淚，帶著從林昱珉身上學到的新動作，接下來要用表現說話。

林子崴經歷2023年9月左手肘韌帶置換手術，休養加上復健近兩年，終於在昨天重返一軍，上一次已是2023年4月26日，而他的傷癒後一軍首戰留下先發4局被敲4支安打、失1分非責失的成績。

猿隊總教練古久保健二給予好評：「下半季很有機會回到先發，但畢竟昨天是受傷後第一場，還是會有控管。」

林子崴投球前的準備姿勢變很大，手套舉起後會先往一壘方向踏出一步、再回到單腳站立，隨後才將身體轉向本壘板投球，有球迷認為神似中華隊左投林昱珉，也確實如此。

林子崴是林昱珉穀保家商時期學長，兩人去年休賽季一起訓練時，林子崴就因傷後傳接球找不到重心，揣摩了一下林昱珉投球方式，「一開始不是這樣，沒有這麼大的移動，但後來找到自己的風格，感覺節奏比較穩定、比較好出力，也能讓自己思緒變得簡單點。」

古久保健二認為，這代表林子崴有好好思考過，「可能利用反作用力跟節奏，讓投球重心轉移順一點，看起來球威有慢慢提升，這是好事。」

林子崴昨天賽後被「老虎」黃子鵬點名向全隊說說話，想到開刀後的經歷，當下沒有落淚但有些哽咽，但回到家獨處時反而情緒上湧，在洗澡時聽到蘇打綠名曲中的歌詞十分貼合自己的心境，有感落淚。

「開刀真的很不容易。」林子崴舉例，徐若熙、鄭浩均都是在一軍有實際成績後才開刀，復健回來可以直升一軍，「但我不是，必須從二軍一步一步努力，才能回到這裡。」

雖然下半季被列入先發輪值人選之一，林子崴也希望能夠好好把握這次機會，「這段路很長，在二軍的時候做多少努力，很多人是看不到的，不管是多努力訓練、恢復，大家只會注意你表現如何？上來一軍能不能轉換？自己能做的就是盡全力投好每一顆。」

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