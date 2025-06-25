中職／明星賽7萬張門票1小時即完售 改寫單場、總和票房紀錄

2025中華職棒明星賽門票今天開賣，7月19、20日兩天賽事合計超過7萬張門票，僅1小時就宣告完售，將再次刷新中職明星賽單場、票房總和兩項紀錄。

明星賽連續2年在台北大巨蛋舉辦，今年首度結合《瑪利歐賽車世界》，打造夏日派對，大巨蛋全區開放，票價從最貴4080元到最便宜480元。內野B1「白金特區」4080元，每場限量252席，最高層的「L5攻蛋同樂區」則為480元。

今天中午12點開賣後不到5分鐘，2天合計限量504席的「B1白金特區」以及最熱門的「B1精品熱區」銷售一空；而聯盟隨後公布，兩天賽事預售已經完售。

中職今年明星賽單日門票數字約在3.6萬張，如今兩日都宣告完售，有望改寫去年明星賽首日3萬3688人的聯盟明星賽紀錄單場最高；而去年兩日合計6萬2354人，今年預售熱銷也有機會刷新這項紀錄。

中華職棒明星賽售票暨名單公布記者會，由中華職業棒球大聯盟會長蔡其昌（左三）及贊助單位一同揭開兩隊參與對抗賽的明星隊及台灣隊球員名單。記者黃義書／攝影

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