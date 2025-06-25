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中職／M4被凍2場…獅隊最快28日才封王 兄弟還有逆轉可能

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
獅隊上半想最快封王日要到28日才有機會，一不小心還要到29日補賽周最後一天才能分曉。 聯合報系資料照
獅隊上半想最快封王日要到28日才有機會，一不小心還要到29日補賽周最後一天才能分曉。 聯合報系資料照

位居上半季戰績第一的統一獅隊昨天以0：5敗給墊底的富邦悍將隊，魔術數字亮起M4後吞下2連敗，最快封王日要到28日才有機會，一不小心還要到29日補賽周最後一天才能分曉。

獅隊目前最快封王的劇本需要26日起的3場賽事，對上台鋼雄鷹2場、悍將1場都拿下勝利，而第二名的中信兄弟隊要在27日對樂天桃猿、28日對雄鷹的2場比賽至少輸1場，獅隊才能夠28日在台南主場拋下封王彩帶。

然而若獅隊接下來3場賽事只贏2場，就算兄弟2場全輸，但第三名的猿隊延續連勝狀態，依舊可拖住獅隊封王腳步到29日；獅隊這3戰若是只拿下1勝、兄弟2場全輸，也要等到29日的與猿隊的補賽才能決定上半季冠軍。

獅隊上半季最後這4場比賽若是只取得2勝2敗，兄弟存在翻盤機會，前提是27日起剩下的3場比賽全勝，代表要將目前的4連勝延伸到7連勝，兄弟在今年4月4日到12日就曾打出7連勝。

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樂天桃猿 富邦悍將 台鋼雄鷹

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