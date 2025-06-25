U12世界盃／賽事7/25台南開打 中華隊開幕日迎戰古巴
台南市政府今天表示，WBSC第8屆U12世界盃棒球錦標賽預定7月25日在台南亞太國際棒球訓練中心少棒球場開打，中華隊將於開賽首日迎戰古巴隊。
市府新聞稿指出，WBSC第8屆U12世界盃棒球錦標賽預定7月25日至8月3日登場，依世界棒壘球總會公布參賽12國賽程表，A組中華隊、日本、古巴、墨西哥、澳洲、德國；B組美國、多明尼加、韓國、巴拿馬、捷克、南非。
台南市取得連續7屆、自2015年起U12世界盃棒球錦標賽的承辦權，邀請12個國家12歲以下少棒代表隊參與賽事，為2年舉辦1屆。
U12賽事是總統賴清德擔任台南市長時爭取的國際棒球賽，原只舉辦3屆，後來前行政院秘書長李孟諺代理台南市長時，又向WBSC爭取4屆承辦權，直到2027年。
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