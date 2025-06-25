影／擠進中職窄門拚選秀！高中生搶早進場 大學生心態成熟穩紮穩打

中華職棒年度選秀會即將登場，好手摩拳擦掌，期盼能踏上職業殿堂，實現兒時夢想。西苑高中投手鍾亦恩坦言，自己仍需在體能與肌力上再精進，希望能強化身材與體力，在未來能以先發投手的身分在職棒立足，目標是成為職棒最頂尖的投手。

台灣體大黃騰威表示，今年已經是第二次投入選秀，吸取去年落選的經驗捲土重來，他提到在這一年中最大的改變是強化自身的長打能力，針對攻擊策略及揮棒機制做調整。除了提升打擊的穩定之外，也加強自我的心理素質，學習如何面對低潮，改變心態是關鍵，目標選上後三年之內能站上一軍的舞台。

想要參加中職選秀，並非有實力就能參加，聯盟對資格設有明確門檻。高中球員須具備木棒組聯賽經驗，並經教練推薦，而大專業餘選手則需在甲組聯賽獲得個人獎項前三名，或具備U18、U23世界盃、亞運、亞錦賽等國手資歷。若無上述條件，則須經由新人測試會獲得球團推薦，才能取得選秀資格。

台鋼雄鷹總教練洪一中認為，外界雖稱今年是「選秀小年」，但他強調不論選秀輪次前或後，每年總有潛力新秀值得期待。「你進到職棒後，關鍵是你的心態，怎麼面對、怎麼奮鬥，這才是最重要的。」

資深球評陳師正則指出，若以高中生能力來看，若有U18代表隊的水準，適合直接投入選秀。而若技術與心態仍待成熟，則建議先透過大學階段進一步養成，最終殊途同歸，不一定會輸給提早進入職棒的同儕。

今年選秀名單中，較具話題性的選手為曾短暫登上大聯盟的黃暐傑，不過因傷病纏身，能否擠進首輪，仍是未知數。儘管如此，對每一位懷抱夢想的選手而言，投身選秀就是邁向職業舞台的重要一步。 西苑高中投手鍾亦恩坦言，自己仍需在體能與肌力上再精進，希望能強化身材與體力，在未來能以先發投手的身分在職棒立足，目標是成為職棒最頂尖的投手。記者陳昱凱／攝影 想要參加中職選秀，並非有實力就能參加，聯盟對資格設有明確門檻。高中球員須具備木棒組聯賽經驗，並經教練推薦，而大專業餘選手則需在甲組聯賽獲得個人獎項前三名，或具備U18、U23世界盃、亞運、亞錦賽等國手資歷。若無上述條件，則須經由新人測試會獲得球團推薦，才能取得選秀資格。記者董子誠／攝影

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