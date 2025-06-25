快訊

立委陳瑩罷免案遭告發偽造連署 北檢約談國民黨中央黨部組發會黨工

美元走弱 台幣升破29.5關卡 最高29.38升幅冠亞幣

平價親民摺疊手機來了！三星被爆Galaxy Z Flip FE亮相7月發表會

聽新聞
0:00 / 0:00

影／擠進中職窄門拚選秀！高中生搶早進場 大學生心態成熟穩紮穩打

聯合報／ 記者謝承晏董子誠陳昱凱／台北即時報導
台灣體大黃騰威表示，今年已經是第二次投入選秀，吸取去年落選的經驗捲土重來，他提到在這一年中最大的改變是強化自身的長打能力，針對攻擊策略及揮棒機製做調整。除了提升打擊的穩定之外，也加強自我的心理素質，學習如何面對低潮，改變心態是關鍵，目標選上後三年之內能站上一軍的舞台。記者董子誠／攝影
台灣體大黃騰威表示，今年已經是第二次投入選秀，吸取去年落選的經驗捲土重來，他提到在這一年中最大的改變是強化自身的長打能力，針對攻擊策略及揮棒機製做調整。除了提升打擊的穩定之外，也加強自我的心理素質，學習如何面對低潮，改變心態是關鍵，目標選上後三年之內能站上一軍的舞台。記者董子誠／攝影

中華職棒年度選秀會即將登場，好手摩拳擦掌，期盼能踏上職業殿堂，實現兒時夢想。西苑高中投手鍾亦恩坦言，自己仍需在體能與肌力上再精進，希望能強化身材與體力，在未來能以先發投手的身分在職棒立足，目標是成為職棒最頂尖的投手。

台灣體大黃騰威表示，今年已經是第二次投入選秀，吸取去年落選的經驗捲土重來，他提到在這一年中最大的改變是強化自身的長打能力，針對攻擊策略及揮棒機制做調整。除了提升打擊的穩定之外，也加強自我的心理素質，學習如何面對低潮，改變心態是關鍵，目標選上後三年之內能站上一軍的舞台。

想要參加中職選秀，並非有實力就能參加，聯盟對資格設有明確門檻。高中球員須具備木棒組聯賽經驗，並經教練推薦，而大專業餘選手則需在甲組聯賽獲得個人獎項前三名，或具備U18、U23世界盃、亞運、亞錦賽等國手資歷。若無上述條件，則須經由新人測試會獲得球團推薦，才能取得選秀資格。

台鋼雄鷹總教練洪一中認為，外界雖稱今年是「選秀小年」，但他強調不論選秀輪次前或後，每年總有潛力新秀值得期待。「你進到職棒後，關鍵是你的心態，怎麼面對、怎麼奮鬥，這才是最重要的。」

資深球評陳師正則指出，若以高中生能力來看，若有U18代表隊的水準，適合直接投入選秀。而若技術與心態仍待成熟，則建議先透過大學階段進一步養成，最終殊途同歸，不一定會輸給提早進入職棒的同儕。

今年選秀名單中，較具話題性的選手為曾短暫登上大聯盟的黃暐傑，不過因傷病纏身，能否擠進首輪，仍是未知數。儘管如此，對每一位懷抱夢想的選手而言，投身選秀就是邁向職業舞台的重要一步。

西苑高中投手鍾亦恩坦言，自己仍需在體能與肌力上再精進，希望能強化身材與體力，在未來能以先發投手的身分在職棒立足，目標是成為職棒最頂尖的投手。記者陳昱凱／攝影
西苑高中投手鍾亦恩坦言，自己仍需在體能與肌力上再精進，希望能強化身材與體力，在未來能以先發投手的身分在職棒立足，目標是成為職棒最頂尖的投手。記者陳昱凱／攝影
想要參加中職選秀，並非有實力就能參加，聯盟對資格設有明確門檻。高中球員須具備木棒組聯賽經驗，並經教練推薦，而大專業餘選手則需在甲組聯賽獲得個人獎項前三名，或具備U18、U23世界盃、亞運、亞錦賽等國手資歷。若無上述條件，則須經由新人測試會獲得球團推薦，才能取得選秀資格。記者董子誠／攝影
想要參加中職選秀，並非有實力就能參加，聯盟對資格設有明確門檻。高中球員須具備木棒組聯賽經驗，並經教練推薦，而大專業餘選手則需在甲組聯賽獲得個人獎項前三名，或具備U18、U23世界盃、亞運、亞錦賽等國手資歷。若無上述條件，則須經由新人測試會獲得球團推薦，才能取得選秀資格。記者董子誠／攝影

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

大聯盟 台鋼雄鷹 中職選秀

延伸閱讀

中職／楊笑虎、机桓宇選秀前自培 悍將透過二軍實戰觀察

籃球／雙職籃聯合選秀還在談 陳建州：先各自做好準備

中職／180條好漢挑戰選秀 黃暐傑、江庭毅、張育豪入列

中職／唯一「海歸派」球團卻怕怕 黃暐傑會是選秀狀元嗎？

相關新聞

影／擠進中職窄門拚選秀！高中生搶早進場 大學生心態成熟穩紮穩打

中華職棒年度選秀會即將登場，好手摩拳擦掌，期盼能踏上職業殿堂，實現兒時夢想。西苑高中投手鍾亦恩坦言，自己仍需在體能與肌力...

中職／有豊暐在才安心 魔力藍投球、MVP舞蹈都靠他引導

富邦悍將隊今天以5：0完封統一獅隊，魔力藍先發6局僅被敲2安打、無失分，獲選為單場MVP後，第一件事先請託捕手豊暐留下來...

中職／林泓育開轟單場3安4打點 桃猿打線發揮擊退龍

中職樂天桃猿今天與味全龍隊交手打線發揮，團隊敲出17支安打，林泓育3安4打點、本季第5轟出爐，林政華也開轟，終場以11比...

影／富邦悍將完封統一 魔力藍獲MVP

統一獅隊叩關季冠軍的最後衝刺，再被「水鬼邦」咬一口，今天開賽就陷入0：5的落後監獄無法脫身，富邦悍將隊洋投魔力藍先發6局...

中職／悍將凍結獅隊封王燈號M4 魔力藍第4勝入手超越富藍戈

統一獅隊叩關季冠軍的最後衝刺，再被「水鬼邦」咬一口，今天開賽就陷入0：5的落後監獄無法脫身，富邦悍將隊洋投魔力藍先發6局...

影／賀家兄弟開球！魔力藍強投 五局僅被敲ㄧ安

富邦悍將今天在新莊主場面對統一獅，富邦悍將推出魔力藍主投，投六局僅被敲出兩安打，反觀統一獅推出郭俊麟面對前東家，維持過去...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。