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中職／有豊暐在才安心 魔力藍投球、MVP舞蹈都靠他引導

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
魔力藍、豊暐賽後一起跳MVP舞蹈。記者陳正興／攝影
魔力藍、豊暐賽後一起跳MVP舞蹈。記者陳正興／攝影

富邦悍將隊今天以5：0完封統一獅隊，魔力藍先發6局僅被敲2安打、無失分，獲選為單場MVP後，第一件事先請託捕手豊暐留下來，因為他不僅在本壘板幫助自己更有信心，也是自己站上MVP舞台跳舞時的最猛強心針。

悍將打線早早給予5分支援，魔力藍也有壓制好投，先發6局共用100球，僅被敲2安打、無失分，第5局雖讓林安可敲安、保送陳鏞基，出現無人出局、一二壘有人危機，但潘傑楷打向二壘方向的滾地球形成雙殺，林岱安打向三壘的滾地球，高捷也以精彩守備幫助，讓魔力藍可以安全下庄。

魔力藍連兩場先發奪勝，這是他來到悍將後首度體驗到個人連勝，本季第4勝入手，也超越後援投手富藍戈，獨居隊內勝投王。

從先前起伏較大的表現，脫胎到近兩場好投，魔力藍表示，「不管好壞，都是過程，相信會這些過程會帶來好的結果。」此役只有兩次三振，但他說，「棒球比賽本來就有很多種不同的出局數，今天就是想辦法讓守備幫助我。在計分板上放上很多0，對我來說才是最有意義的事，也感謝中繼投手的幫忙，一起守下這場比賽。」

擒下龍頭統一獅隊，魔力藍說：「沒有特別想對手是誰，上了場就是盡量想辦法投長局數，今天守備也幫忙很多，特別是豊暐在本壘板後給我很大信心。」他談到豊暐對自己的幫助，「我們在賽前會議討論，策略就是把事情簡單化，在場上也有找到規律去面對打者。」

有趣的是，賽後他與豊暐一起上台跳MVP舞蹈，被問到是否為他請託豊暐一起，魔力藍笑了，「是的，他跳得比我更好，有他在，能讓我跳得更自在。」魔力藍坦言，MVP舞蹈比投球更讓自己緊張，但台灣有這樣的棒球文化，自己也很享受，也感謝豊暐願意和他一起上台。

魔力藍、豊暐賽後一起跳MVP舞蹈。記者陳正興／攝影
魔力藍、豊暐賽後一起跳MVP舞蹈。記者陳正興／攝影

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統一獅 富邦悍將

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