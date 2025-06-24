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影／富邦悍將完封統一 魔力藍獲MVP

攝影中心／ 記者陳正興／新北採訪即時報導
富邦悍將魔力藍獲單場最有價值球員。記者陳正興／攝影
富邦悍將魔力藍獲單場最有價值球員。記者陳正興／攝影

統一獅隊叩關季冠軍的最後衝刺，再被「水鬼邦」咬一口，今天開賽就陷入0：5的落後監獄無法脫身，富邦悍將隊洋投魔力藍先發6局無失分強勢把關，悍將終場以5：0贏球，獅隊上半季封王魔術數字凍結在M4。主投六局未失分的魔力藍獲選單場最有價值球員。

富邦悍將富藍戈九局上成功封鎖統一打擊。記者陳正興／攝影
富邦悍將富藍戈九局上成功封鎖統一打擊。記者陳正興／攝影
富邦悍將魔力藍（左）獲單場最有價值球員與捕手豊瑋（右）跳舞慶祝。記者陳正興／攝影
富邦悍將魔力藍（左）獲單場最有價值球員與捕手豊瑋（右）跳舞慶祝。記者陳正興／攝影
富邦悍將魔力藍獲單場最有價值球員。記者陳正興／攝影
富邦悍將魔力藍獲單場最有價值球員。記者陳正興／攝影
富邦悍將魔力藍獲單場最有價值球員。記者陳正興／攝影
富邦悍將魔力藍獲單場最有價值球員。記者陳正興／攝影
富邦悍將投手吳世偉（右）順利封鎖統一打擊，振臂歡呼。記者陳正興／攝影
富邦悍將投手吳世偉（右）順利封鎖統一打擊，振臂歡呼。記者陳正興／攝影
富邦悍將魔力藍（左）獲單場最有價值球員與捕手豊瑋（右）跳舞慶祝。記者陳正興／攝影
富邦悍將魔力藍（左）獲單場最有價值球員與捕手豊瑋（右）跳舞慶祝。記者陳正興／攝影

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統一獅 富邦悍將

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