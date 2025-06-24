影／富邦悍將完封統一 魔力藍獲MVP

統一獅隊叩關季冠軍的最後衝刺，再被「水鬼邦」咬一口，今天開賽就陷入0：5的落後監獄無法脫身，富邦悍將隊洋投魔力藍先發6局無失分強勢把關，悍將終場以5：0贏球，獅隊上半季封王魔術數字凍結在M4。主投六局未失分的魔力藍獲選單場最有價值球員。
統一獅隊叩關季冠軍的最後衝刺，再被「水鬼邦」咬一口，今天開賽就陷入0：5的落後監獄無法脫身，富邦悍將隊洋投魔力藍先發6局...
統一獅隊在爭冠關頭，今天推出郭俊麟面對前東家，維持過去一貫的對戰棘手，今天只撐2局狂失5分被打退場，生涯對戰悍將的防禦率...
富邦悍將隊張育成因手肘傷勢尚未回歸，今天接受訪問時透露檢查有發現骨刺，目前狀況已有比較好，打擊大致上沒問題，預計等球季結...
富邦悍將隊洋投布坎南第二場先發在澄清湖棒球場登板，場邊出現有趣場景，他正在場上投球，應援舞台上卻見他的兒子準備加入台鋼雄...
富邦悍將隊20歲內野手陳愷佑，原先在球團規畫下，今年將在二軍打底，暫無升上一軍的計畫，但因傷兵出現而緊急支援前線。「留日...
富邦悍將隊今天以5：0完封統一獅隊，魔力藍先發6局僅被敲2安打、無失分，獲選為單場MVP後，第一件事先請託捕手豊暐留下來...
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