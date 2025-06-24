中職／悍將凍結獅隊封王燈號M4 魔力藍第4勝入手超越富藍戈

統一獅隊叩關季冠軍的最後衝刺，再被「水鬼邦」咬一口，今天開賽就陷入0：5的落後監獄無法脫身，富邦悍將隊洋投魔力藍先發6局無失分強勢把關，悍將終場以5：0贏球，獅隊上半季封王魔術數字凍結在M4。

獅隊考量林詔恩近兩場先發都是碰上悍將，決定這場啟用郭俊麟先上、林詔恩待命接手的「土投連線」應戰，結果郭俊麟只撐2局被敲4安打、失5分。

悍將一局上靠前兩棒林澤彬安打、林岳谷野選上壘開啟攻勢，高捷三壘打先送回兩分，陳真的安打攻下單局第3分；郭俊麟第3局保送戴培峰開局，接下來被范國宸掃出兩分砲，該局沒拿到出局數就退場。

悍將打線早早給予5分支援，魔力藍也有壓制好投，先發6局共用100球，僅被敲2安打、無失分，第5局雖讓林安可敲安、保送陳鏞基，出現無人出局、一二壘有人危機，但潘傑楷打向二壘方向的滾地球形成雙殺，林岱安打向三壘的滾地球，高捷也以精彩守備幫助，讓魔力藍可以安全下庄。

魔力藍連兩場先發奪勝，這是他來到悍將後首度體驗到個人連勝，本季第4勝入手，也超越後援投手富藍戈，獨居隊內勝投王。

高捷首局三壘打掃回兩分打點，幫助富邦悍將隊先馳得點。記者陳正興／攝影 范國宸第三局敲出兩分砲。記者陳正興／攝影 范國宸第三局敲出兩分砲。記者陳正興／攝影

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