中職／就是搞不定悍將？郭俊麟先發2局失5分 對戰ERA爆到9.20

統一獅隊在爭冠關頭，今天推出郭俊麟面對前東家，維持過去一貫的對戰棘手，今天只撐2局狂失5分被打退場，生涯對戰悍將的防禦率再暴漲為9.20。

獅隊賽前上半季封王魔術數字Ｍ4，今天在新莊棒球場面對悍將，考量林詔恩近兩場先發都是碰上悍將，獅隊決定這場啟用郭俊麟先上、林詔恩待命接手的「土投連線」應戰。

面對郭俊麟，悍將一局上靠前兩棒林澤彬安打、林岳谷野選上壘開啟攻勢，高捷三壘打先送回兩分，陳真的安打攻下單局第3分。郭俊麟第3局保送戴培峰開局，接下來被范國宸掃出兩分砲，獅隊換上王鏡銘接手，連抓3個出局數。

郭俊麟帳面上僅留下2局投球，被敲4安打、失5分。郭俊麟賽前面對悍將防禦率就高達7.11，加上此役後，生涯面對悍將累積14.2局責失15分，防禦率再飆高為9.20，也是郭俊麟對戰數據最差的球隊。

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