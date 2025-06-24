中職／楊笑虎、机桓宇選秀前自培 悍將透過二軍實戰觀察
中職富邦悍將今天球員異動，簽野手楊笑虎、机桓宇為自行培訓球員，兩人今年也有投入選秀，悍將表示，希望透過二軍賽事就近觀察。
中華職棒選秀會將於30日登場，悍將今天球員異動中出現兩名今年有報名選秀的球員，分別是目前效力綺麗珊瑚成棒隊的26歲捕手楊笑虎，以及輔仁大學22歲游擊手机桓宇。
悍將球團回應，「球團邀請兩名球員參與二軍賽事，透過實戰就進觀察」。在30日選秀會前，悍將二軍還有2場賽事。
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