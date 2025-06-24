中職／獅隊海量洋投先發彌補古林空缺 林岳平早已佈局

統一獅隊在少了本土王牌古林睿煬的情況下，上半季還能維持領跑位置，定期「風火輪」將洋投先發場次最大化，成為搶勝關鍵，總教練林岳平也不諱言，這是在確定古林睿煬旅日後就啟動的計畫，短期內要解決找不出本土先發的問題，就必須透過這樣的方式。

至今天賽前，獅隊本季共用43場洋投先發，場數居6隊之冠，按照目前輪值打下去，上半季預計共有46場使用洋投先發。攤開2009年120場賽季以來，季冠軍球隊使用最多洋投先發場次紀錄，由2023年下半季味全龍隊47場保持。

獅隊在少了古林睿煬的情況下，戰績依然維持前段班，海量洋投先發是原因之一，林岳平坦言，球隊本身就有牛棚問題待解，在確定古林睿煬旅日後，就知道今年本土先發一定會是問題，「所以在去年底球隊在物色洋投時，在勝騎士還沒辦法確定回歸的情況下，就先找齊四個洋投，這是一開始就設定的佈局。」

林岳平指出，定期「風火輪」並非今年才開始，只是去年在使用的空間上還有本土投手可以頂上，但今年是只能透過這樣的方式，來解決找不出本土先發的問題。

林岳平坦言，球隊短期內在本土先發的場次，只能靠「連線」解決問題，「希望可以趕快找出可以穩定下來的本土投手輪值，但目前看起來都還沒有到位。」今天由郭俊麟先發、林詔恩待命接手，正是啟用「連線」迎戰本土先發的場次。

商品推薦