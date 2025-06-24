中職／胡金龍相隔6年再打明星賽 「女兒傻瓜」上線：一定帶她去

國家隊總教練曾豪駒欽點，胡金龍、林智勝投入明星賽中華隊行列，這也是胡金龍繼2019年再次參與明星賽，身為「女兒傻瓜」的他，也終於有機會帶女兒參與這項盛會，胡金龍笑說：「一定會帶她去，雖然她可能還看不懂，讓她有個印象。」

今年明星賽維持明星隊與國家隊的對抗形式，中華隊總教練曾豪駒以近兩次國際賽中華隊為班底之餘，納入兩位「中華隊OB」，就是今年季後要引退的胡金龍、林智勝。

胡金龍過去6度參與明星賽，但前一次已是2019年，相隔6年再度參與這場夏日棒球盛會，胡金龍抱持感激，他透露是在先前有次桃園比賽時，曾總前來詢問，「有這個機會，當然很榮幸。」

這次中華隊30人名單有24人為去年世界12強棒球賽冠軍班底，胡金龍在11月24日冠軍之夜當晚，與林智勝、陳鏞基一起看比賽，見證當代中華隊完成過去世代未能完成的夢，如今將在明星賽與他們同隊，胡金龍說：「滿特別的，這次12強打很好，接下來又要備戰經典賽，相信他們壓力也很大，希望給他們一些建議，跟他們一起成長。」

明星賽連續兩年前進大巨蛋，中職史上首見有冷氣吹的明星賽，史上最大場域也催生最多進場人潮，胡金龍去年透過轉播欣賞，今年將現場與會。去年打出許多經典橋段，自己是否會特別準備什麼？胡金龍說：「還沒想到，等一下問智勝好了，他可能比較多梗，看到時候他要怎麼去面對。」進一步被追問林智勝若有什麼想法，自己都敢跟嗎？他笑說：「盡量啦…我盡量。」 統一獅隊胡金龍。記者陳正興／攝影 統一獅隊胡金龍。記者陳正興／攝影

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