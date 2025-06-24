快訊

重磅回歸！006208宣布費用率調降、未來也可望進行分割

飛彈羅生門？伊朗高官否認違反停火 警告以國若「犯錯」將再遇襲

新北藍黨工遭訴 侯友宜批司法「雙重標準」：成打擊異己工具

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／胡金龍相隔6年再打明星賽 「女兒傻瓜」上線：一定帶她去

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
統一獅隊胡智爲、胡金龍。記者陳正興／攝影
統一獅隊胡智爲、胡金龍。記者陳正興／攝影

國家隊總教練曾豪駒欽點，胡金龍、林智勝投入明星賽中華隊行列，這也是胡金龍繼2019年再次參與明星賽，身為「女兒傻瓜」的他，也終於有機會帶女兒參與這項盛會，胡金龍笑說：「一定會帶她去，雖然她可能還看不懂，讓她有個印象。」

今年明星賽維持明星隊與國家隊的對抗形式，中華隊總教練曾豪駒以近兩次國際賽中華隊為班底之餘，納入兩位「中華隊OB」，就是今年季後要引退的胡金龍、林智勝。

胡金龍過去6度參與明星賽，但前一次已是2019年，相隔6年再度參與這場夏日棒球盛會，胡金龍抱持感激，他透露是在先前有次桃園比賽時，曾總前來詢問，「有這個機會，當然很榮幸。」

這次中華隊30人名單有24人為去年世界12強棒球賽冠軍班底，胡金龍在11月24日冠軍之夜當晚，與林智勝、陳鏞基一起看比賽，見證當代中華隊完成過去世代未能完成的夢，如今將在明星賽與他們同隊，胡金龍說：「滿特別的，這次12強打很好，接下來又要備戰經典賽，相信他們壓力也很大，希望給他們一些建議，跟他們一起成長。」

明星賽連續兩年前進大巨蛋，中職史上首見有冷氣吹的明星賽，史上最大場域也催生最多進場人潮，胡金龍去年透過轉播欣賞，今年將現場與會。去年打出許多經典橋段，自己是否會特別準備什麼？胡金龍說：「還沒想到，等一下問智勝好了，他可能比較多梗，看到時候他要怎麼去面對。」進一步被追問林智勝若有什麼想法，自己都敢跟嗎？他笑說：「盡量啦…我盡量。」

統一獅隊胡金龍。記者陳正興／攝影
統一獅隊胡金龍。記者陳正興／攝影
統一獅隊胡金龍。記者陳正興／攝影
統一獅隊胡金龍。記者陳正興／攝影

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

胡金龍 明星賽 中華隊

延伸閱讀

中職／明星賽中華隊名單12強占大宗 曾豪駒注意到沒選的2位年輕投手

中職／改寫最年長MVP紀錄 林智勝：差點哭出來

中職／林智勝先發四棒首打席就敲打點 改寫史上第二年長紀錄

中職／申皓瑋猛打又開轟 悍將2連勝連克心魔猿獅

相關新聞

中職／張育成手肘不適因骨刺 無即刻動刀想法：還能打就把球季完成

富邦悍將隊張育成因手肘傷勢尚未回歸，今天接受訪問時透露檢查有發現骨刺，目前狀況已有比較好，打擊大致上沒問題，預計等球季結...

中職／自己場上熱投兒子跳起台鋼應援 布坎南拜託阿崔一件事

富邦悍將隊洋投布坎南第二場先發在澄清湖棒球場登板，場邊出現有趣場景，他正在場上投球，應援舞台上卻見他的兒子準備加入台鋼雄...

中職／陳愷佑流利日文當教練小幫手 想讓林威助在富邦也養出江坤宇

富邦悍將隊20歲內野手陳愷佑，原先在球團規畫下，今年將在二軍打底，暫無升上一軍的計畫，但因傷兵出現而緊急支援前線。「留日...

中職／獅隊海量洋投先發彌補古林空缺 林岳平早已佈局

統一獅隊在少了本土王牌古林睿煬的情況下，上半季還能維持領跑位置，定期「風火輪」將洋投先發場次最大化，成為搶勝關鍵，總教練...

中職／胡金龍相隔6年再打明星賽 「女兒傻瓜」上線：一定帶她去

國家隊總教練曾豪駒欽點，胡金龍、林智勝投入明星賽中華隊行列，這也是胡金龍繼2019年再次參與明星賽，身為「女兒傻瓜」的他...

棒球／小馬亞太青棒賽 中華隊輕取菲律賓迎2連勝

2025年小馬聯盟帕馬級亞太區青棒錦標賽今天在馬尼拉進行第2天賽事，由新北市穀保家商青棒隊代表出征的中華隊，以12比0輕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。