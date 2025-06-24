中職／陳愷佑流利日文當教練小幫手 想讓林威助在富邦也養出江坤宇

富邦悍將隊20歲內野手陳愷佑，原先在球團規畫下，今年將在二軍打底，暫無升上一軍的計畫，但因傷兵出現而緊急支援前線。「留日」的他，日文流利，與悍將日系教練團直接溝通無礙，從總教練後藤光尊、農場主管林威助那裡都獲得頗多收穫。

陳愷佑為悍將2023年選秀第七指名，從高雄忠孝國中畢業後，赴日就讀高知中央高校、東日本國際大學，今年在二軍的表現早已進入球迷視線，出賽31場，98打數敲出27支安打，有3支全壘打、4支三壘打、3支二壘打，繳出打擊率0.276、上壘率0.351、長打率0.480。

然而陳愷佑前進一軍的時間點，其實已是超乎預期的快，由於高中、大學都還是擔任投手居多，他透露：「球團那邊有希望我今年在二軍先把基礎練好，也不是把上一軍的希望變沒有、就是比較少一點。」但他也說：「接到通知還是很開心。」

陳愷佑今年在打擊數據上有感成長，他說主要是因為想法改變，以前想要透過腳程上壘，因此比較多用碰的，「今年成績有比較起來，有去思考想要成為怎樣類型的選手。」雖然打擊率數據有所下滑，但他說這是因為開始有追逐長打的想法。

悍將今年二軍部署日系教練團，日籍教練陣容包括總教練後藤光尊、投手教練島﨑毅、體能統籌教練根本淳平，具備日文能力是否有助於與三位教練的溝通更順暢？陳愷佑不諱言，少了翻譯這一層，教練會主動告訴他一些希望他去做的事，「像賽前敬禮，通常是隊長在做的事，只是因為我語言沒有隔閡，所以教練叫我去做。」

他也提到，後藤光尊在日本是很厲害的選手，自己也會常去請教事情，收穫頗豐。他舉例，「游擊比較需要傳球穩定度，二壘是確實接到，他給我的觀念是二壘是靜、游擊是動，這是我今年吸收到算滿新的知識。」

談到嚮往的目標，陳愷佑直言就是江坤宇，「林桑以前成功把江坤宇從沒有到有，希望在林桑底下打，可以讓林桑在富邦養出像江坤宇這樣的選手。」林威助也是他以日文溝通的對象之一，陳愷佑笑說：「他都跟我講日文，早安、午安都講日文，講一些打擊問題也都日文應答，可能太久沒講比較癢，想要一直講。」林威助也常常跟他說，要他上來就不要下去了，「我會把這個當成目標。」 陳愷佑。記者陳正興／攝影

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