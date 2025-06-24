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中職／自己場上熱投兒子跳起台鋼應援 布坎南拜託阿崔一件事

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊洋投布坎南。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊洋投布坎南。記者陳正興／攝影

富邦悍將隊洋投布坎南第二場先發在澄清湖棒球場登板，場邊出現有趣場景，他正在場上投球，應援舞台上卻見他的兒子準備加入台鋼雄鷹隊應援，布坎南笑說，已經有跟應援團長崔維斯說好，如果主場有機會，希望讓兒子可以上去跳一下。

布坎南前一場先發面對雄鷹繳出6.1局失2分好投，有趣的是，布坎南場上熱投時，兒子卻出現在應援台上跟著一起跳舞，但該局活動為開放有報名的雄鷹會員小孩上台，布坎南兒子因不符規定被請下舞台。

布坎南笑說：「他確實很愛跳，應該是遺傳到我，如果你們有看過影片，就知道我也滿愛跳。」他進一步透露，「那天他因為沒有符合規定被請下舞台，我後來有跟崔維斯（富邦悍將應援團長）說，如果在新莊可以的話，幫我關照一下，讓我兒子可以上去跳一下。」

至於是否期待自己拿到單場MVP帶兒子一起上台跳，他說：「當然很期待，但前提是我要先拿到MVP。」

此外，布坎南體內燃燒野手魂，賽前頻繁現身游擊防區接球，他透露，自己對跑步一類的訓練覺得比較無聊，在韓國時，就會請教練打給他接。他曾在韓職明星賽面對高祐錫150公里速球敲出安打，布坎南解密：「其實早就跟捕手說好了，投直球給我。」他說在日職時需要打擊，有在這方面下功夫，「希望自己投球時，可以幫助自己拿到分數。」至於現在的打擊功力，他笑說：「直球可能還可以，變化球就不行了。」

富邦悍將隊洋投布坎南。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊洋投布坎南。記者陳正興／攝影

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明星賽 富邦悍將 台鋼雄鷹

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