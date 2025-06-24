中職／張育成手肘不適因骨刺 無即刻動刀想法：還能打就把球季完成

富邦悍將隊張育成因手肘傷勢尚未回歸，今天接受訪問時透露檢查有發現骨刺，目前狀況已有比較好，打擊大致上沒問題，預計等球季結束後再來處理骨刺問題；被問到是否有即刻開刀的想法，他直言：「沒有欸！現在還能打，就先把球季完成。」

張育成在6月初降下二軍，總教練陳金鋒釋疑是因轉傳時震到，導致右手肘不適。球迷難以理解為何轉傳會震到，張育成今天解釋，「確實是轉傳時『蹬』到，檢查時有看到骨刺，會影響到傳球。」

診斷出傷情後，張育成說：「幾乎每天都要放鬆，不然它會一直不舒服，剛受傷的前兩個禮拜，比較沒辦法丟球，現在好多了，打擊上大致上沒什麼問題，也開始可以丟球了。」

今年遇到傷病不斷，張育成無奈說：「受傷無法控制，既然發生了，就努力把它用好，需要一點時間。」進一步被問到明星賽是否可能如期參與？他先是尷尬笑了「呵呵」，他表示，「先謝謝球迷的投票，讓我有機會可以參與，現階段先希望可以趕快回到球場上，可以回來的話就有機會打，看那禮拜的狀況能否負荷全壘打大賽。」

「沒辦法幫助球隊，自己也很不舒服。」張育成表示，現在自己的目標就是希望趕快回到球場上。至於現在馬上處理骨刺的想法，他直言沒有，「現在還能打，就先把球季打完，休賽季再來做討論。」

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