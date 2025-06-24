快訊

天殘情史被翻出！總遇渣男「戀愛卑微」 當賀瓏地下女友獨自墮胎

林柏宏因父債與家族撕破臉 叔伯怒控「忘恩負義」…經紀人回應了

名醫林芳郁失智震撼各界 發病徵兆、預防方式、社會資源一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／辛元旭挨觸身球手指骨折已動刀 悍將升上陳愷佑

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
辛元旭。富邦悍將提供
辛元旭。富邦悍將提供

富邦悍將隊傷兵報告不間斷，辛元旭前一場9局遭中信兄弟隊陳琥觸身球砸中右手，傳出已經動刀，球團證實這項消息，他的右手第一指骨骨折已在昨晚動刀，升上內野手陳愷佑。

辛元旭22日面對兄弟的比賽在9局代打上場，面對陳琥，第2球就往自己身體而來，他痛到甩手，當時仍續留場上跑壘，並向前來致歉的兄弟教頭平野惠一伸手、點頭示意沒事，但昨天網路消息傳出已經動刀。

悍將球團表示，辛元旭23日赴輔大醫院就診檢查後，為右手第一指骨骨折，於昨日晚間完成手術，預計需休養6至8周，今天辛元旭降二軍休養，升上內野手陳愷佑。

辛元旭近兩年不太順遂，去年開季打擊手感火燙，卻在4月底因回壘撲壘導致肩膀受傷動刀，球季提前報銷，今年好不容易回歸，一軍僅打13場又進手術房。

富邦悍將總教練陳金鋒(中)向裁判爭議辛元旭(左)挨觸身球。富邦悍將提供
富邦悍將總教練陳金鋒(中)向裁判爭議辛元旭(左)挨觸身球。富邦悍將提供

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

陳琥 辛元旭 富邦悍將

延伸閱讀

中職／當金鋒賢拜小弟就好 平野惠一掌明星賽兵符不想高調

中職／李博登「開箱」兄弟教頭有期待 考量下半季註銷勝騎士

中職／平野惠一入手執教100勝 達陣時勝率更勝林威助

中職／兄弟擊退徐若熙 平野惠一：想消除對他苦手印象

相關新聞

中職／辛元旭挨觸身球手指骨折已動刀 悍將升上陳愷佑

富邦悍將隊傷兵報告不間斷，辛元旭前一場9局遭中信兄弟隊陳琥觸身球砸中右手，傳出已經動刀，球團證實這項消息，他的右手第一指...

棒球／小馬亞太青棒賽 中華隊輕取菲律賓迎2連勝

2025年小馬聯盟帕馬級亞太區青棒錦標賽今天在馬尼拉進行第2天賽事，由新北市穀保家商青棒隊代表出征的中華隊，以12比0輕...

廣角鏡／棒球12強冠軍紀念幣 預購起跑

為慶祝棒球國家代表隊去年勇奪第三屆世界十二強棒球錦標賽冠軍，中央銀行昨宣布將發行紀念銀幣，面額五十元，含銀二分之一英兩、...

中職／明星賽女孩班表出爐 李珠珢19日限定、4韓籍女孩連跳2天

中華職棒明星賽今年在7月19、20日前進台北大巨蛋，今天不只亮牌選手名單，啦啦隊應援班表也曝光，「全台最大髮香區」再度進...

中職／當金鋒賢拜小弟就好 平野惠一掌明星賽兵符不想高調

中信兄弟隊總教練平野惠一執掌明星賽明星隊兵符，去年體驗過史上最頂明星賽，今年外界好奇能否再翻出新高，平常就笑果十足的平野...

中職／獅拚封王魔術數字降到M3 明推出郭俊麟對決悍將

中職上半季賽事邁入最後一周，統一獅隊明天作客新莊球場，確定推出郭俊麟登板先發，力拚封王魔術數字降到M3，已經確定排名墊底...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。