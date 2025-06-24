中職／辛元旭挨觸身球手指骨折已動刀 悍將升上陳愷佑

富邦悍將隊傷兵報告不間斷，辛元旭前一場9局遭中信兄弟隊陳琥觸身球砸中右手，傳出已經動刀，球團證實這項消息，他的右手第一指骨骨折已在昨晚動刀，升上內野手陳愷佑。

辛元旭22日面對兄弟的比賽在9局代打上場，面對陳琥，第2球就往自己身體而來，他痛到甩手，當時仍續留場上跑壘，並向前來致歉的兄弟教頭平野惠一伸手、點頭示意沒事，但昨天網路消息傳出已經動刀。

悍將球團表示，辛元旭23日赴輔大醫院就診檢查後，為右手第一指骨骨折，於昨日晚間完成手術，預計需休養6至8周，今天辛元旭降二軍休養，升上內野手陳愷佑。

辛元旭近兩年不太順遂，去年開季打擊手感火燙，卻在4月底因回壘撲壘導致肩膀受傷動刀，球季提前報銷，今年好不容易回歸，一軍僅打13場又進手術房。

富邦悍將總教練陳金鋒(中)向裁判爭議辛元旭(左)挨觸身球。富邦悍將提供

商品推薦