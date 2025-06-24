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棒球12強冠軍紀念幣 預購起跑

聯合報／ 文／林莉
圖／許正宏
圖／許正宏

為慶祝棒球國家代表隊去年勇奪第三屆世界十二強棒球錦標賽冠軍，中央銀行昨宣布將發行紀念銀幣，面額五十元，含銀二分之一英兩、純度九九九，限量三萬六千枚，單價一千六百元。即日起民眾可透過台銀網路及臨櫃兩種方式預購，期限到七月二日，若供不應求會電腦抽籤。

至於五百元是否改版？央行發行局長鄧延達說，改版影響層面廣大，需經過審慎評估，目前決定先發行紀念銀幣，紙鈔改版仍在評估階段。

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