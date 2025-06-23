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中職／明星賽女孩班表出爐 李珠珢19日限定、4韓籍女孩連跳2天

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中華職棒明星賽名單宣告記者會，六隊女孩代表到場。記者黃義書／攝影
中華職棒明星賽名單宣告記者會，六隊女孩代表到場。記者黃義書／攝影

中華職棒明星賽今年在7月19、20日前進台北大巨蛋，今天不只亮牌選手名單，啦啦隊應援班表也曝光，「全台最大髮香區」再度進駐大巨天，兩天超過100位女孩熱力應援。

明星賽集結六隊啦啦隊，兩天共超過百位女孩熱力應援，將分別於大巨蛋內野B1區、內野L2熱區及外野區，不定時與球迷互動。顏值最高、陣容最華麗的女孩應援團，將在今年明星賽與所有球迷一同熱情吶喊，共創最嗨的棒球盛會。

聯盟公布女孩班表，兩天都有班的韓籍女孩有邊荷律、李多慧、安芝儇、Mingo，僅一天應援班的女孩，19日有李珠珢、李雅英、趙娟週，20日則有南珉貞。Rakuten Girls韓籍三本柱廉世彬、禹洙漢、河智媛僅參與開場演出，沒有參與應援。

明星賽售票將於25日中午12點展開，大巨蛋內野全區開放，外野則開放B1區，票價從最貴4080元到最便宜480元。

內野B1層「白金特區」4080元，每場限量252席，採實名制購票，除有專屬通道入場，另可獲得白金限定好禮女孩簽名毛巾一條及賽後女孩碰拳會資格。B1「精品熱區」2080元、「精品中央區」1880元、「精品站立熱區」1580元、「精品商務區」1180元、「精品經濟區」880元；內野上層L2分為「乖乖熱區」880元、「乖乖一般區」680元；L4「乖乖同樂區」和外野B1「動滋區」均為580元；L5「攻蛋同樂區」480元。購買內野票的球迷朋友，皆可獲得多項明星賽限定贈品，包括乖乖聯名提袋、歐告聯名乖乖、賽事球衣收納小包及應援毛巾，讓球迷們滿載而歸。

中華職棒明星賽名單宣告記者會，六隊女孩代表到場。記者黃義書／攝影
中華職棒明星賽名單宣告記者會，六隊女孩代表到場。記者黃義書／攝影
中職明星賽啦啦隊女孩開場表演名單。圖／中華職棒提供
中職明星賽啦啦隊女孩開場表演名單。圖／中華職棒提供
中職明星賽啦啦隊女孩應援名單。圖／中華職棒提供
中職明星賽啦啦隊女孩應援名單。圖／中華職棒提供

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李雅英 明星賽 啦啦隊

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