中職／當金鋒賢拜小弟就好 平野惠一掌明星賽兵符不想高調

中信兄弟隊總教練平野惠一執掌明星賽明星隊兵符，去年體驗過史上最頂明星賽，今年外界好奇能否再翻出新高，平常就笑果十足的平野，碰上6隊總教練齊聚的場合卻有點「縮」，笑答：「我是金鋒賢拜的小弟」。平野惠一、富邦悍將隊總教練陳金鋒為6隊教頭中年紀相對較小的，陳金鋒比他稍大1年5個月左右。

平野首度在明星賽擔任總教練，今天在記者會上穿上任天堂球衣，讓他直呼可愛但感覺有點害羞。他表示，目前還沒有思考要特別做些什麼，「身為總教練，最在意的是不要讓選手受傷，在這樣的前提下把選手還給母隊，這是最重要的事。」

明星賽向來都是黃衫軍洗版的狀況，看江坤宇蟬聯人氣王，平野的反應是嚇了一跳，「沒想到他這麼有人氣喔！平常我都是『阿坤～』這樣亂喊他，現在來看，突然有點不好意思，可以和他同隊打球，應該是我要抱持感謝。」

去年明星賽打出許多神獸對決，成為最頂明星賽，但那都是事前沒set過的場景，全憑現場反應隨機「上菜」，被問到這次事前「備料」，平野表示，應該和去年一樣，不會事先準備，「但我們有滿多人個性都滿有趣，應該值得期待。」他笑說：「我會低調一點，不想太顯眼，讓選手顯眼就好，畢竟還有5隊總教練，我要小心一點。」

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