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中職／獅拚封王魔術數字降到M3 明推出郭俊麟對決悍將

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
統一獅隊郭俊麟。圖／統一獅隊提供
統一獅隊郭俊麟。圖／統一獅隊提供

中職上半季賽事邁入最後一周，統一獅隊明天作客新莊球場，確定推出郭俊麟登板先發，力拚封王魔術數字降到M3，已經確定排名墊底的富邦悍將隊則由洋投魔力藍應戰。

獅隊昨天不敵味全龍隊，加上排名第2的中信兄弟隊擊敗悍將，造成獅隊仍是M4，最快27日才有機會封王，兄弟落後勝差也拉近到1場，不是沒有機會逆轉情勢。

獅隊上半季對戰悍將10場打出8勝2敗，不過最近3次交手吞下2敗，郭俊麟明晚對決老東家壓力不小，再度挑戰本季首勝，如果能夠順利到手，也將是獅隊相當重要的一勝。

郭俊麟本季出賽5場（兩場先發），戰績1敗、防禦率6.35，唯一對戰悍將紀錄是6月17日後援3局，被揮出5支安打，包括1支全壘打，失兩分無關勝敗。

魔力藍本季10場先發投出3勝6敗、防禦率4.11，其中4場對決獅隊，合計24.1局失9分（8分自責），戰績1勝2敗、防禦率2.96。

明天另一戰，龍隊在天母球場迎戰樂天桃猿隊，分別推出洋投伍鐸、林子崴先發對決，林子崴將挑戰近兩季首勝；猿隊目前排名第3，落後獅隊3.5勝差，爭冠機會不大，龍隊已經無法爭王。

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郭俊麟 樂天桃猿 林子崴

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