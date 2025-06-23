中職／明星賽中華隊名單12強占大宗 曾豪駒注意到沒選的2位年輕投手

中華職棒明星賽今年延續明星隊、國家隊的對抗形式，曾豪駒領軍的中華隊被視為明年經典賽雛形，他也談到兩位年輕選手進入自己視線，分別是林詩翔、鄭浩均。

明星賽中華隊30人名單共計24位12強班底、5個資格賽班底（重疊陳傑憲），以及胡金龍、林智勝兩位「中華隊OB」。

談到這次名單取捨，曾豪駒表示，「現在都還在觀察中，到明年賽事都還有一段距離，目前入選選手都是一直追蹤的階段，也希望選手保持健康，在整個季賽都有好表現。」

被問到為何沒有納入張育成，曾豪駒表示，「育成這段時間受傷，希望他先把傷勢復原，好好把季賽做準備。」他也提到，這次名單中大部分是以12強和資格賽選手為主，不只張育成，有些受傷的選手，都希望他們可以先好好把傷養好。

至於選進胡金龍、林智勝，曾豪駒說：「他們過往都是中華隊常客，這可能是最後一年，希望說可以藉由這次機會好好感謝他們，也讓中華隊有個傳承。」

曾豪駒也點名未選到的兩名選手，首先是林詩翔，「今年非常突出，有很明顯的進步，會持續觀察，看到賽季結束時感覺。」第二位是最近復出的鄭浩均，「也是不錯的選手，一直在觀察中，希望會有更多年輕選手展現自己，讓我們注意到。」

商品推薦