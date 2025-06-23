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經典賽／都約好了！蔡其昌7月赴美親會3位台美混血 郭泓志一起飛

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中華職棒會長洪中華職棒會蔡其昌。報系資料照
中華職棒會長洪中華職棒會蔡其昌。報系資料照

中華隊為了明年世界棒球經典賽廣召好手，中職聯盟會長蔡其昌將在7月9日出發美國，目標就是3位美籍台裔選手卡洛爾（Corbin Carroll）、費爾柴德（Stuart Fairchild）、龍（Jonathon Long），蔡其昌坦言不會是容易的任務，「但不容易更要去努力！」

蔡其昌證實，將在7月9日前往美國一趟，由於明星賽前要趕回來，時間不長，要飛東岸和西岸，因此會先以3位美籍選手為主，若造訪城市剛好有出賽位置臨近的小聯盟台灣選手，也會安排拜訪一趟，目前確定林維恩、沙子宸也都會安排碰面。

蔡其昌表示，「和三位都約好了，時間地點都已經敲定，都很樂意和我們談。」

他坦言，「我知道任務艱鉅，像是卡洛爾本身是明星球員，入選美國隊都很有機會，職業球員有各自生涯要做考量，要完成任務不容易，但不容易更要去努力，親自跑一趟展現我們的誠意和重視，我們會努力去做，希望在和他們見面後會有好消息。」

蔡其昌也透露，此行郭泓志將從台灣一起出發，全程隨行，陳偉殷則是會在美國當地會合協助，「如果有曾豪駒總教練希望了解的，這次沒辦法去做，後續也會透過他們去分頭了解。除了這一趟，其他台灣旅美選手，也都會請他們兩位進行相關訪視。」

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沙子宸 明星賽 卡洛爾

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