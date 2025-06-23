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中職／明星賽再有重磅聯名 瑪利歐攜伴玩樂大巨蛋
中華職棒明星賽今年將在7月19、20日於台北大巨蛋登場，今年再度上演國家隊、明星隊交手戲碼，今天在記者會上也正式公布，再度有重磅跨界合作，這次結合「瑪利歐賽車世界」打造夏日派對，瑪利歐、路易吉等角色也將一起現身玩樂大巨蛋。
中華隊去年在世界12強棒球賽中奪冠，其中一項幸運小物就是後勤人員手工製作的無敵星星吊飾，成為守護中華隊奪冠路上的幸運象徵。
中職明星賽去年與寶可夢Pokémon GO合作，今年再度跨界合作，這次結合「瑪利歐賽車世界」打造夏日派對，設有Nintendo Switch 2體驗區，能體驗新上市的「瑪利歐賽車世界」、「咚奇剛蕉力全開」，瑪利歐、路易吉等角色也將一起現身，與球迷近距離互動，凡購票入場可參與現場抽獎活動，兩場將抽出10台Nintendo Switch 2瑪利歐賽車世界主機組合。
明星賽售票將於25日中午12點展開，大巨蛋全區開放，票價從最貴4080元到最便宜480元。內野B1「白金特區」4080元，每場限量252席，採實名制，除了有專屬通道入場，還可獲得限定好禮，包括女孩限定毛巾、女孩碰拳會資格。
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