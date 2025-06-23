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中職／明星賽完整名單看這裡！12位置最高票有7兄弟 江坤宇奪人氣王

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中華職棒今天舉行明星賽名單公布及售票啟動記者會。記者黃義書／攝影
中華職棒今天舉行明星賽名單公布及售票啟動記者會。記者黃義書／攝影

中華職棒明星賽今年將在7月19、20日於台北大巨蛋登場，今年再度上演國家隊、明星隊交手戲碼，今天在記者會上正式公布選手陣容，「小可愛」江坤宇從票選起跑就一路領先，無意外以網路票數66萬385票、專業人士票選91票，加權統計後成為今年人氣王。

「TEAM STAR」由去年冠軍教頭、中信兄弟隊平野惠一執掌兵符，「TEAM TAIWAN」則是12強賽、經典賽教頭曾豪駒領軍，選出的國家隊陣容雖無旅外選手，被視為明年經典賽中華隊的雛形。

明星賽票選各位置最高票選手，共計7位中信兄弟、1位統一獅、2位台鋼雄鷹、1位富邦悍將、1位味全龍隊。

全壘打大賽由票選前八獲得參賽資格，依票數高低分別為魔鷹、林安可、吉力吉撈．鞏冠、張育成、林智勝、許基宏、張志豪、曾頌恩。

今年明星賽再度跨界合作，這次結合「瑪利歐賽車世界」打造夏日派對，設有Nintendo Switch 2體驗區，能體驗新上市的「瑪利歐賽車世界」、「咚奇剛蕉力全開」，瑪利歐、路易吉等角色也將一起現身，與球迷近距離互動，凡購票入場可參與現場抽獎活動，兩場將抽出10台Nintendo Switch 2瑪利歐賽車世界主機組合。

江坤宇奪下明星賽人氣王。報系資料照
江坤宇奪下明星賽人氣王。報系資料照

明星賽票選各位置最高票

先發投手：徐若熙

中繼投手：伍立辰

後援投手：林詩翔

捕手：戴培峰

一壘手：許基宏

二壘手：岳東華

三壘手：王威晨

游擊手：江坤宇

外野手：陳傑憲、宋晟睿、詹子賢

指定打擊：魔鷹

TEAM TAIWAN

投手

徐若熙、江國豪、李東洺、陳冠宇、張奕、陳柏清、呂詠臻、黃恩賜、陳冠偉、王志瑄、黃子鵬、莊昕諺、郭俊麟

捕手

蔣少宏、戴培峰、吉力吉撈．鞏冠

內野手

張政禹、李凱威、潘傑楷、岳東華、朱育賢、江坤宇、林智勝

外野手

邱智呈、陳傑憲、曾頌恩、林安可、陳晨威、林立、胡金龍

TEAM STAR

投手

盧孟揚、黃保羅、梅賽斯、賴胤豪、伍立辰 、林詩翔、高塩將樹、後勁、伍祐城、曾峻岳、張誠恩

捕手

高宇杰、林岱安、 張閔勛

內野手

王威晨、林子偉、許基宏、林靖凱、張育成、林子豪、王博玄、劉基鴻、曾子祐

外野手

宋晟睿、郭天信、詹子賢、岳政華、林佳緯

指定打擊

魔鷹、陳俊秀

2025中華職棒明星賽全名單。記者黃義書／攝影
2025中華職棒明星賽全名單。記者黃義書／攝影

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陳傑憲 許基宏 明星賽

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