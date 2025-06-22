圖輯／中職味全龍勝統一獅終止4連敗 MVP林智勝跳「大展鴻圖」

味全龍對統一獅晚上在天母球場舉行，味全龍靠著先發投手鋼龍的6局用93球、被敲5支安打、失1分、奪5K的先發壓制，搭配上13支安打的攻勢，終場龍隊以4比1終止4連敗。

其中1局下2出局時林智勝在得點圈有人情況下敲出右外野方向安打，成功送回壘上跑者得分。整場比賽林智勝四打席擊出兩安打，獲單場MVP，頒獎時不只大秀舞技，還加碼跳「大展鴻圖」。 味全龍林智勝獲單場MVP，頒獎時不只大秀舞技，還加碼跳「大展鴻圖」。記者林伯東／攝影 味全龍林智勝獲單場MVP，頒獎時不只大秀舞技，還加碼跳「大展鴻圖」。記者林伯東／攝影 味全龍對統一獅晚上在天母球場舉行，終場龍隊以4比1終止4連敗，球員在場中向觀眾鞠躬致意。記者林伯東／攝影 味全龍林智勝獲單場MVP，頒獎時不只大秀舞技，還加碼跳「大展鴻圖」。記者林伯東／攝影 味全龍林智勝獲單場MVP，頒獎時不只大秀舞技，還加碼跳「大展鴻圖」。記者林伯東／攝影 味全龍林智勝獲單場MVP，頒獎時不只大秀舞技，還加碼跳「大展鴻圖」。記者林伯東／攝影 味全龍對統一獅晚上在天母球場舉行，終場龍隊以4比1終止4連敗，球員在場中慶祝。記者林伯東／攝影

商品推薦