圖輯／中職味全龍勝統一獅終止4連敗 MVP林智勝跳「大展鴻圖」

味全龍對統一獅晚上在天母球場舉行，味全龍靠著先發投手鋼龍的6局用93球、被敲5支安打、失1分、奪5K的先發壓制，搭配上13支安打的攻勢，終場龍隊以4比1終止4連敗。
其中1局下2出局時林智勝在得點圈有人情況下敲出右外野方向安打，成功送回壘上跑者得分。整場比賽林智勝四打席擊出兩安打，獲單場MVP，頒獎時不只大秀舞技，還加碼跳「大展鴻圖」。
中華職棒今天三場賽事都往統一獅隊封王的反方向走，樂天桃猿、中信兄弟皆拿下勝利，而獅隊自己1：4敗給味全龍隊，上半季封王魔...
中信兄弟隊鄭浩均先發5局無失分領軍封鎖，打線更是瘋狂敲出15支安打，加上富邦悍將3次失誤擴大失血量，最終以10：0豪取4...
味全龍隊林智勝今天敲出雙安包含勝利打點，以43歲又172天之齡獲選單場MVP，改寫野手最年長紀錄，也是個人暌違654天再...
富邦悍將隊2023年第一指名王念好今天才剛重返一軍，結果第5局就被觸身球砸中手肘，提前傷退，先進行冰敷治療再觀察後續。
4連敗的味全龍隊終於止跌回升，前4場合計僅得6分的打線，今天前3局就從強投梅賽斯手中攻下4分，加上自家先發投手鋼龍6局失...
樂天桃猿隊應援團樂天女孩七月班表21日出爐，粉絲立刻發現「樂天三本柱」竟然只剩兩位現身，河智媛不見蹤影，對此，河智媛送上...
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