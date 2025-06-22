中職／獅隊最速封王日推遲到27日 最後5戰先發投手有譜

中華職棒今天三場賽事都往統一獅隊封王的反方向走，樂天桃猿、中信兄弟皆拿下勝利，而獅隊自己1：4敗給味全龍隊，上半季封王魔術數字停在M4，最快封王日從原本的26日推遲到27日。

中職上半季編號180場賽事在今天結束，24日開啟補賽周賽程，M4的統一獅隊最快封王路徑需要自己取得3連勝，24日先擊敗富邦悍將，26日起與台鋼雄鷹的二連戰也都要贏，加上27日兄弟敗給猿隊，才能同日封王。

獅隊若不靠其他隊伍，剩下5場比賽只要自己拿下4勝也能封王，而獅隊總教練林岳平賽前透露，下周的五場比賽除了現有三洋投梅賽斯、飛力獅、蒙德茲外，本土投手林詔恩、郭俊麟將扛起另兩戰先發，其中一場就是29日與猿隊的保留比賽（已打完3局）。

第二名兄弟仍存在逆轉機會，若自己剩下3場全勝，獅隊剩下5場輸2場則要進入加賽、輸3場則是由兄弟翻盤；而在獅隊剩下5場輸4場前提下，第三名的猿隊需要剩餘6場贏5場才能追平，逆轉難度很高。

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