中職／龍隊終結4連敗 葉總祭2妙招：別練太累

味全龍隊今天以4：1擊敗統一獅隊、終止4連敗，總教練葉君璋祭出兩招，一是打線重調後的提升串連度，另一點是今天刻意讓球員喘口氣，讓他們晚一點來球場。

龍隊前4場合計攻下6分，今年前3局就打下4分，還是棒打獅隊強投梅賽斯，葉君璋表示，打得好不好其實是看球員有沒有進入狀況，不然不用怕好的投手，「對方當然是好投手，不過重點是對自己的信心。」

龍隊今天將陳子豪移回第1棒立刻敲出雙安，並讓吉力吉撈．鞏冠擔任一壘手，能夠跟林智勝同時排在打線中，葉君璋也指出，今天打線串連度有比較好，先前都有些「頭重腳輕」。

「現在比較平均，從前面到後面都有機會得分。」葉君璋表示，林智勝的存在也能帶給球隊安定感，「第一個打點是他打的嘛。」

終結4連敗，葉君璋坦言近期球隊氛圍有些壓力，這一勝後相信有鬆口氣，「有做一些球隊行程調整，看起來專注度有好一點。」

葉君璋指出，球隊訓練走自主風格，球員也都會提早來球場，「態度是對的，但反而疲勞累積再加上壓力，希望他們用最好狀態去面對比賽。」據了解。今天5點開打的比賽，葉總要求球員1點30分後才能來，形成比記者還晚進場的特殊狀況。

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