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中職／黃子鵬6局無責失先發好投 助桃猿擊退雄鷹止敗

中央社／ 台北22日電
黃子鵬(右)獲MVP。樂天桃猿臉書
黃子鵬(右)獲MVP。樂天桃猿臉書

中華職棒今天在桃園棒球場的賽事，樂天桃猿投手黃子鵬繳出6局沒有責失分的優質先發，加上馮健庭在第2局敲出超前安打，最終桃猿以2比1擊退台鋼雄鷹，中止2連敗。

桃猿在1局下率先展開攻勢，成晉選到保送後，陳晨威敲出安打，形成一、二壘有人，林泓育擊出滾地球造成對方失誤，攻下1分；2局上雄鷹的紀慶然敲出二壘安打後，靠著失誤上到三壘，郭阜林再敲出安打，追平比分。

不過2局下桃猿的余德龍敲出安打後盜上二壘，馮健庭再敲安打，送回超前分，終場桃猿隊就以2比1擊退雄鷹，目前桃猿隊暫居第3名、落後統一獅隊3.5場勝差。

桃猿隊先發投手黃子鵬此戰用105球主投6局，被敲出5支安打，投1次保送、5次三振，僅失1分非責失分，最終奪下本季第4勝，也獲選為單場MVP。接著邱駿威、陳冠宇、朱承洋各投1局，都沒有失分，聯手守住1分勝利。

雄鷹先發投手吉田一將則是用96球主投7局，僅被擊出3支安打，投1次保送、5次三振，失2分僅1分責失，不過沒有得到隊友火力支援，最後苦吞敗投。

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馮健庭 樂天桃猿

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